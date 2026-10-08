Ngày 8.10, UBND tỉnh Cà Mau ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu Sở Tài chính và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai chế độ phụ cấp công vụ theo quy định mới của Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, xác định nhu cầu và bố trí kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu trả phụ cấp công vụ cho cấp xã ngay kỳ lương tháng 10.2026 ẢNH: G.B

Thời điểm chi trả phụ cấp được yêu cầu cụ thể: ngay trong kỳ trả lương tháng 10.2026. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường thực hiện chi trả cho những người thuộc diện hưởng.

Việc phụ cấp này được quy định tại Nghị định 381/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 2.10.2026, về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Cùng với việc bố trí kinh phí và hướng dẫn chi trả, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giải quyết.



