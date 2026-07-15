Trưởng thôn ở TP.HCM nhận phụ cấp đến 6,7 triệu đồng/tháng

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2026 của HĐND thành phố quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn.

Khu phố, ấp, thôn, khu dân cư là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư dưới phường, xã, đặc khu. Từ ngày 1.7, TP.HCM sắp xếp còn 3.925 đơn vị, giảm 2.022 đơn vị so với trước đây.

UBND TP.HCM yêu cầu việc sắp xếp, bố trí nhân sự giữ chức danh trưởng thôn, khu phố, ấp, khu dân cư (gọi chung là trưởng thôn) phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan. Người hoạt động không chuyên trách phải là người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng nhân dân, từng bước trẻ hóa, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng quản trị cộng đồng.

Phường Xuân Hòa, TP.HCM ra mắt nhân sự các khu phố mới, hoạt động từ ngày 1.7 ẢNH: UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA

Mỗi khu phố, ấp, thôn, khu dân cư có 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách gồm: bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận.

Về mức phụ cấp, khu phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có từ 700 hộ trở lên; khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) để chi trả cho từng chức danh người hoạt động không chuyên trách.

Trong đó, bí thư chi bộ hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 2,7 lần lương cơ sở. Với mức lương cơ sở từ ngày 1.7 là 2.530.000 đồng/tháng, bí thư chi bộ nhận 6.831.000 đồng/tháng.

Trưởng khu phố và trưởng ban công tác mặt trận khu phố, ấp, thôn, khu dân cư cùng hưởng mức phụ cấp giống nhau, bằng 2,65 lần lương cơ sở, tương đương 6.704.500 đồng/tháng.

Đối với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư còn lại, TP.HCM khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần lương cơ sở.

Cụ thể, bí thư chi bộ hưởng phụ cấp bằng 2,2 lần lương cơ sở, tương đương 5.566.000 đồng/tháng. Còn trưởng khu phố và trưởng ban công tác mặt trận nhận phụ cấp bằng 2,15 lần lương cơ sở, tương đương 5.439.500 đồng/tháng.

Người tham gia hoạt động khu phố nhận phụ cấp gần 3,8 triệu đồng/tháng

Ngoài 3 chức danh trên, TP.HCM cũng bố trí người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đạt quy mô số hộ theo tiêu chuẩn tại Nghị định 185/2026 của Chính phủ. Đối chiếu quy định trên, ấp, thôn, khu dân cư phải có từ 500 hộ trở lên, còn khu phố từ 700 hộ trở lên.

Những khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đạt quy mô số hộ theo tiêu chuẩn được bố trí 2 người tham gia hoạt động. Đồng thời, khu phố cứ tăng thêm đủ 500 hộ thì bố trí thêm 1 người, tối đa không quá 8 người được bố trí thêm. Còn ấp, thôn, khu dân cư cứ tăng thêm đủ 300 hộ thì thêm 1 người, tối đa không quá 8 người được bố trí thêm.

Người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư nhận mức phụ cấp bằng 1,5 lần lương cơ sở, tương đương 3.795.000 đồng/tháng.

Ngoài phụ cấp cho cá nhân, TP.HCM cũng có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Cụ thể, mỗi khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 1.000 hộ; ấp, thôn, khu dân cư dưới 700 hộ nhận mức hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng. Còn khu phố từ 1.000 hộ trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có từ 700 hộ trở lên nhận mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng.