TP.HCM giảm hơn 5.900 người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp

UBND TP.HCM vừa báo cáo gửi Bộ Nội vụ kết quả thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư (gọi chung là khu phố, ấp) và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp trên địa bàn.

Theo báo cáo, sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có 168 đơn vị hành chính cấp xã với 5.947 khu phố, ấp. Qua rà soát theo quy định mới, có 2.723 khu phố, ấp, chiếm gần 46%, chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình nên thuộc diện phải sắp xếp.

Kết quả thực hiện cho thấy TP.HCM đã sắp xếp còn 3.925 đơn vị, giảm 2.022 đơn vị, tương đương khoảng 34%. So với phương án tổng thể ban đầu, số lượng khu phố, ấp giảm thêm 19 đơn vị.

Phường Phú Nhuận (TP.HCM) lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp khu phố ẢNH: NGUYÊN VŨ

TP.HCM cũng áp dụng cách làm linh hoạt đối với các địa bàn đặc thù. Thành phố giữ nguyên 91 khu phố và 23 ấp có quy mô từ 2.000 đến 25.000 hộ dân vì đây là các khu chung cư, khu công nghiệp hoặc cộng đồng dân cư ổn định, việc chia tách sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý. Đồng thời, vẫn giữ lại 10 khu phố, ấp chưa đạt tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình do nằm tại các địa bàn có địa hình chia cắt, xã đảo, khu quy hoạch hoặc tái định cư.

Quá trình triển khai cũng được thực hiện theo đúng quy trình lấy ý kiến người dân. Tất cả các địa phương có sắp xếp đều đạt trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình đồng thuận với đề án. Đáng chú ý, có 5/168 đơn vị hành chính cấp xã điều chỉnh phương án sau khi tiếp thu ý kiến người dân theo hướng tiếp tục giảm số lượng khu phố, ấp so với dự kiến ban đầu.

Hơn 4.300 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Song song với việc sắp xếp khu phố, ấp, TP.HCM triển khai đồng thời phương án bố trí, giải quyết chế độ đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Tính đến ngày 20.4.2026, toàn thành phố có 5.017 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo phương án sắp xếp, 222 người được tiếp nhận vào công chức; 220 người được tiếp nhận vào viên chức; 313 người được ký hợp đồng làm việc; 209 người được bố trí về công tác tại khu phố, ấp.

Đáng chú ý, đã có 4.357 người được ban hành quyết định giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Chỉ còn 9 trường hợp đang tiếp tục giải quyết do thuộc diện nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Đến nay, TP.HCM đã hoàn tất giải quyết chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, báo cáo cho biết trước khi sắp xếp toàn thành phố có 17.678 người. Sau khi hoàn thành sắp xếp khu phố, ấp, TP.HCM bố trí 11.775 người tiếp tục làm việc, giảm 5.903 người so với trước.

Ngoài ra, thành phố dự kiến bố trí khoảng 15.423 người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, đồng thời thực hiện chính sách tri ân, ghi nhận đối với lực lượng thôi tham gia công tác sau sắp xếp.

Đáng chú ý, cùng với việc thống nhất mô hình tổ chức cộng đồng dân cư trên toàn địa bàn, TP.HCM cũng chấm dứt hoạt động của 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, đồng thời kết thúc sử dụng 21.950 tổ trưởng, tổ phó các tổ này.

HĐND TP.HCM đã ban hành chính sách tri ân, trong đó người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp nghỉ công tác được tặng 3 triệu đồng/người; người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp được hỗ trợ 2 triệu đồng/người; tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư được tri ân 1 triệu đồng/người.