Bộ Nội vụ trả lời TP.HCM việc hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 154/2025 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trong đó, nội dung được TP.HCM quan tâm là chính sách hỗ trợ thêm ngoài quy định chung từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, trước đây HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) và HĐND TP.HCM (cũ) từng ban hành nghị quyết hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy.

Tuy nhiên, tại Nghị định 154/2025, Chính phủ đã bỏ quy định cho phép HĐND cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm nhằm bảo đảm tương quan chung giữa các nhóm đối tượng tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị.

Điều này đồng nghĩa người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc theo diện tinh giảm biên chế sẽ chỉ được hưởng chính sách theo quy định chung của Chính phủ, không còn khoản hỗ trợ bổ sung từ ngân sách địa phương.

Người hoạt động không chuyên trách phường Phú Nhuận (TP.HCM) hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước đó, Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ thêm nhằm giảm áp lực đời sống cho lực lượng người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng khi tinh giảm biên chế.

TP.HCM hiện có hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Dự kiến, TP.HCM giữ lại khoảng 1.000 người để tuyển dụng làm công chức, viên chức, hơn 4.000 người phải nghỉ việc sau ngày 31.5.

Sở Nội vụ đề xuất mức hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách từ 1 - 1,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 2,34 triệu - 3,51 triệu đồng) cho mỗi năm công tác, tổng kinh phí hơn 95 tỉ đồng.

Người hoạt động không chuyên trách phải hoàn trả trợ cấp khi nào?

Ngoài nội dung về hỗ trợ thêm, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp tinh giảm biên chế.

Theo quy định, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã nghỉ việc và hưởng chính sách, nếu trong vòng 60 tháng được bầu cử, tuyển dụng trở lại vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp quay lại làm việc đều phải hoàn trả trợ cấp. Bộ Nội vụ nêu rõ, nếu người đã nghỉ việc được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị; ký hợp đồng theo Nghị định 173/2025 hoặc Nghị định 111/2022 của Chính phủ; tham gia dân quân thường trực hay lực lượng an ninh cơ sở thì không phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

Riêng trường hợp được bầu cử làm đại biểu HĐND các cấp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả trợ cấp.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ TP.HCM về các chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn đối với nhóm chưa thực hiện tinh giảm biên chế. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi sẽ chưa xem xét giải quyết nghỉ việc, trừ trường hợp cá nhân có nguyện vọng.

Địa phương có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho nhóm đối tượng này đến khi hết thời gian nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Sau đó mới xem xét giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách theo quy định.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ xác định thời gian công tác để tính hưởng chính sách trong các trường hợp này đều được tính đến trước ngày 31.5.2026. Thời gian hưởng trợ cấp chính sách tinh giản biên chế tính bằng tổng thời gian đảm nhiệm chức danh không chuyên trách và thời gian công tác khác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.