Cả nhà thoát chết nhờ sơ tán trước khi ngôi nhà đổ sập do sạt lở

Ngày 24.9, ông Lò Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở khiến ngôi nhà của anh Lò Văn Sỹ (32 tuổi, ngụ bản Vặn, xã Yên Thắng) đổ sập. Rất may cả 4 người trong gia đình anh Sỹ đều an toàn, do đã được sơ tán trước khi căn nhà đổ sập.

Ngôi nhà của gia đình anh Lò Văn Sỹ bị sập đổ do sạt lở ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo ông Sơn, trưa 23.9, chính quyền địa phương và cán bộ của bản nhận thấy khu vực nhà anh Sỹ có nguy cơ sạt lở nên đã đến nhà vận động, tuyên truyền gia đình sơ tán để đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Đến gần 15 giờ cùng ngày, vợ và 2 con nhỏ của anh Sỹ sơ tán đến nhà người thân. Anh Sỹ ở lại thu vén đồ đạc rồi rời khỏi nhà lúc 17 giờ. Đến khoảng 17 giờ 30 thì sạt lở xảy ra, ngôi nhà của gia đình anh Sỹ bị đổ sập hoàn toàn.

Do được sơ tán trước nên gia đình anh Sỹ đều an toàn tính mạng, chỉ một số tài sản chưa kịp di dời và ngôi nhà đã bị hư hỏng.

Cũng theo ông Sơn, mưa lũ những ngày qua còn khiến 2 ngôi nhà khác của người dân bị ảnh hưởng nhẹ. Đến ngày 24.9, thời tiết trên địa bàn xã miền núi Yên Thắng không còn mưa, chính quyền địa phương đang cùng người dân hỗ trợ những hộ có nhà bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.