Cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỉ đồng được giảm thuế 30%

Theo Nghị định 398, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỉ đồng. Việc giảm thuế áp dụng đối với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện hộ kinh doanh (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Số thuế thu nhập cá nhân được giảm của kỳ tính thuếnăm 2026, năm 2027 được tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân.

Giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng thời doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỉ đồng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026 và 2027. Doanh nghiệp được hưởng chính sách được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được thành lập theo luật Doanh nghiệp từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết số 43/2026 có hiệu lực sẽ không thuộc diện được giảm thuế nếu tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách trong năm 2026 hoặc năm 2027 vượt quá 10 tỉ đồng.

Nghị định cũng hướng dẫn cách thực hiện kê khai cũng như phụ lục mẫu đính kèm giảm thuế cũng như điều chỉnh số thuế phải nộp và số thuế được giảm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29.10.2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027.