Cả nước đã có hơn 76 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%

Tuyến Phan
15/03/2026 22:23 GMT+7

Tổng số cử tri của cả nước đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38%.

Tối 15.3, thông tin từ Trung tâm báo chí bầu cử, tính đến thời điểm 20 giờ, tổng số cử tri của cả nước đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38%.

Cả nước đã có hơn 76 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%- Ảnh 1.

Lực lượng công an phối hợp đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri già yếu, bệnh tật tại tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút), cùng với TP.Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, sinh năm 1912 và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi).

Các địa phương còn lại hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%,…

Vẫn theo thông tin từ Trung tâm báo chí bầu cử, trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%,…

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Lào Cai đang dẫn đầu cả nước với tỷ lệ đi bầu cử đạt 91,95%

Tới 14 giờ 30 ngày 15.3, số liệu thống kê từ Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết toàn quốc đã có hơn 61,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách đi bầu.

