Ca sĩ Duyên Quỳnh: Chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh cho biết cô vẫn còn nhiều dự định và muốn tiếp tục thử sức với những đề tài âm nhạc mới. Nữ ca sĩ mong muốn sáng tác thêm các ca khúc về quê hương, đất nước - dòng nhạc giúp cô nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Không dừng lại ở một bản hit

“Sắp tới đây, tôi vẫn mong mình có thể có được những chất liệu, cảm xúc để có thể cho ra đời thêm nhiều ca khúc nữa nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực và giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”, Duyên Quỳnh nói.

Duyên Quỳnh kết hợp cùng Võ Minh Lâm trong MV Gấm hoa Việt Nam Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Duyên Quỳnh cũng mong muốn đưa vào âm nhạc những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống và những chiêm nghiệm cá nhân - điều mà cô từng thực hiện trước đây. “Ai cũng mong muốn những tâm tư, tình cảm mà mình gửi gắm trong âm nhạc được khán giả đón nhận, biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tên tuổi tôi còn khá xa lạ nên phần lớn các ca khúc chưa tạo được tiếng vang. Nhưng tôi là người không dễ dàng bỏ cuộc”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Duyên Quỳnh cũng dự định dành nhiều thời gian hơn cho các sáng tác của mình. Cô chia sẻ rằng việc biểu diễn ca khúc của những nhạc sĩ khác hiện nay không đơn giản, bởi chi phí bản quyền có thể trở thành trở ngại đối với người nghệ sĩ. Vì vậy, việc tự sáng tác và thể hiện tác phẩm cũng là hướng đi mà cô muốn đẩy mạnh trong thời gian tới.

Không "ngủ quên trong chiến thắng", nữ ca sĩ tích cực với các dự án âm nhạc sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình Ảnh: NVCC

Ngoài những dấu ấn trong hoạt động cá nhân, Duyên Quỳnh cũng gây chú ý khi hai lần phối hợp cùng NSƯT Võ Minh Lâm, từ tiết mục Tiếng Việt thiêng liêng trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ đến sản phẩm Gấm hoa Việt Nam. Nữ ca sĩ nhận xét giữa hai người có sự đồng điệu về năng lượng nghệ thuật. Cô cho biết nếu có ý tưởng, chất liệu phù hợp và cơ hội thuận lợi, cả hai có thể sẽ tiếp tục hợp tác trong những dự án tiếp theo.

Duyên Quỳnh nói về chuyện hôn nhân

Ở thời điểm hiện tại, Duyên Quỳnh chưa đặt nặng chuyện hôn nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Năm 2025 vừa rồi là một cột mốc lớn khi tôi có được những thành tựu nhỏ đầu tiên. Quý vị khán giả chỉ vừa biết đến tôi, vừa đón nhận tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu bây giờ tôi dừng lại để chọn hôn nhân, nghiêng về gia đình nhỏ nhiều hơn thì tôi nghĩ bản thân sẽ bỏ qua cơ hội mà khán giả đã dành cho mình. Cho nên hiện tại tôi vẫn đang ưu tiên nghệ thuật và công việc”.

Duyên Quỳnh dự định dành nhiều thời gian hơn cho các sáng tác của mình Ảnh: NVCC

Duyên Quỳnh nhấn mạnh bản thân hiện tại chưa ưu tiên chuyện hôn nhân, chứ không phải không muốn có một người đồng hành. Nếu gặp được người phù hợp và có thể thấu hiểu cuộc sống của cô, nữ ca sĩ vẫn sẵn sàng đón nhận mối quan hệ ấy.

Nói về người bạn đời trong tương lai, nữ ca sĩ cho biết cô cần cảm thấy thoải mái khi ở bên đối phương, đặc biệt là trong công việc và các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh đó, sự tương đồng về quan điểm sống, môi trường sống và khả năng thấu hiểu cũng là những yếu tố quan trọng.

Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Đắk Lắk. Năm 2015, nữ ca sĩ tốt nghiệp khoa Thanh nhạc và công tác tại Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM. Đến năm 2019, cô bắt đầu theo đuổi con đường ca hát solo, đồng thời tham gia các cuộc thi âm nhạc và giành được những thành tích như giải á quân Ban nhạc quyền năng, quán quân Người kể chuyện tình. Năm 2025, Duyên Quỳnh được đông đảo khán giả biết đến qua ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tác phẩm lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành một dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.