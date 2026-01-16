Ca sĩ Hà Nhi: Tốt nghiệp Ngoại thương, thừa nhận khô khan trong tình yêu

Không chỉ gây ấn tượng về giọng hát, Hà Nhi còn được yêu mến bởi tính cách hài hước, vui nhộn. Giọng ca 9X kể lại thời điểm lộ diện trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, khi được MC Ngô Kiến Huy hỏi về bản thân, cô đã “nhảy số” giới thiệu mình là “Hà nhây”. Nữ khách mời cho hay: “Từ đó, cái nhây nó vận vào người tôi. Những câu nói của tôi dù nghiêm túc nhưng mọi người cứ cười. Tôi phát hiện ra mình cũng có biệt tài làm mọi người vui”.

Hà Nhi từng có quãng thời gian im ắng sau Vietnam Idol để tập trung cho việc học Ảnh: NSX

Nói về quãng thời gian im ắng sau Vietnam Idol, Hà Nhi thừa nhận bản thân đã trở lại giảng đường để hoàn thành chương trình học tập. Giọng ca 9X kể trước đây, từng có người khuyên gia đình không cho cô thi vào Trường đại học Ngoại thương vì quá sức. Song chính điều đó lại trở thành nguồn động lực để nữ ca sĩ quyết tâm chinh phục ngôi trường này.

“Tôi đã bắt đầu thứ gì đó thì phải hoàn thành cho xong. Cho nên tôi đã cố gắng hoàn thành việc học cho xong. Trong quãng thời gian tham gia Vietnam Idol, tôi phải bảo lưu lại kết quả học tập. Cho nên lúc đó tôi suy nghĩ sự cố gắng thức đến 3 giờ sáng của mình để làm gì, mà mình vẫn chưa lấy được bằng đại học. Cho nên tôi quyết tâm quay trở lại học tập”, Hà Nhi bày tỏ.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập, Hà Nhi phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên khi nhìn lại hành trình này, giọng ca 9X thừa nhận “có thể nghệ thuật đã tìm lại em”. Lý giải cho phát ngôn này, chủ nhân hit Chưa quên người yêu cũ thừa nhận từng nhiều lần nghĩ rằng âm nhạc chỉ là niềm đam mê nên chọn đi làm văn phòng trong 2 tháng.

“Nhưng lúc đó tôi thấy mình thiếu một điều gì đó khó tả lắm. Suốt 2 tháng đó, tôi nghĩ rằng “hay là mình quay trở lại hát thử xem sao”. Thời điểm đó là cuối 2019, tôi có bài Từng cho nhau”, cô kể về cột mốc đặc biệt này.

Hà Nhi trải lòng cùng MC Thái Trang trong Sao check Ảnh: NSX

Hà Nhi thay đổi ra sao sau Vietnam Idol?

Nói về sự thay đổi của bản thân sau chặng đường làm nghề, Hà Nhi thừa nhận trước đây, cô từng không hài lòng với những gì mình đã có. Tuy nhiên trong những năm gần đây, giọng ca Tội cho em nhận ra điều đó khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Từ đó, nữ ca sĩ có những thay đổi trong cách nghĩ. “Hãy động viên bản thân mình vì nó cũng cần nghe. Sau đó tôi bắt đầu hài lòng với những sự cố gắng của mình, tất nhiên không quên dặn mình ngày mai phải tốt hơn”, cô trải lòng.

Trong hành trình làm nghề, điều Hà Nhi mong muốn là lan tỏa thông điệp tích cực đến với khán giả. Trong tình yêu, Hà Nhi thừa nhận bản thân là người khó tả, khô khan nên không quá ngọt ngào, thích làm những điều gây bất ngờ. Tuy nhiên, giọng ca 9X thích cách thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể.

Cũng tại chương trình, Hà Nhi cũng có dịp tiết lộ về bố ruột - người đàn ông khiến cô dễ khóc nhất. Cô nói thêm bản thân được như hiện tại là nhờ vào tình yêu thương của gia đình. Giọng ca Tội cho em bày tỏ: “Có những lúc tôi không phải người hoàn hảo. Nhưng đêm về, tôi chọn nói lời xin lỗi và cảm ơn. Nếu có chuyện gì, tôi là người gồng gánh, còn những người xung quanh tôi phải thật bình an và hạnh phúc”.