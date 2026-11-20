* Trong sản phẩm âm nhạc mới của mình, chị kết hợp ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hai giọng ca có chung bệnh "kỹ tính", làm sao để cả hai hòa hợp khi kết hợp cùng nhau trong Mỗi anh thôi - một bản tình ca được dự báo sẽ là bản hit trong những ngày tới?

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Hà Anh Tuấn là một người nổi tiếng khó tính lắm nên những gì gắn với bạn ấy là thương hiệu cao cấp. Vậy nên khi Hà Anh Tuấn nhận lời kết hợp, tôi biết bài hát đó đã chinh phục được Tuấn. Đúng là mọi sự kết hợp đều sẽ gặp những khó khăn, vì Tuấn đang trong giai đoạn chuẩn bị liveshow và bận rộn với lịch trình của mình. Nhưng thành quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất và chúng tôi hoàn toàn ưng ý với thành phẩm của mình.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô mắc chứng rối loạn lo âu như một căn bệnh cố hữu ẢNH: NVCC

* Hà nói rằng "Thần tượng của Hà - siêu sao Beyoncé của hiện tại hiểu rõ bản thân khó tạo nên những bản hit toàn cầu, nhưng mỗi dự án của cô ấy khi ra mắt đều khắc họa rõ chân dung âm nhạc của bản thân ở thời khắc hiện tại". Hà dẫn chuyện Beyoncé để nói chính mình phải không?

- Hãy nhìn vào guồng máy hoạt động của thị trường âm nhạc hiện tại, mỗi ca sĩ đều có một thị phần nhất định với fanzone (khán giả) đậm bản sắc riêng, thích ứng với chân dung âm nhạc của mỗi ca sĩ. Đó chính là sự phân chia rõ ràng, cần phải có một thị trường âm nhạc chuyên nghiệp và phát triển. Nói một cách cụ thể thì đó chính là sự phân chia hợp lý nhất và làm gì còn ca sĩ quốc dân, ca sĩ của mọi nhà. Mỗi ca sĩ sẽ có đối tượng khán giả riêng, phù hợp.

Beyoncé, Celine Dion hay Hà bây giờ cũng thế. Có thể, bây giờ đâu có ai nhu cầu lắng nghe bài hát mới của Celine Dion nữa. Nhưng concert của Celine Dion vẫn hàng chục ngàn người. Họ vẫn đến để được sống lại cái quãng thời gian thanh xuân của chính họ, gắn với những bài hát mà họ đã thuộc nằm lòng.

Hà của hiện tại, không mang tham vọng trở thành ca sĩ của những bản hit quốc dân, là cái tên chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng. Nhưng, Hà làm việc với tâm thức luôn dư thừa niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật.

Mỗi nghệ sĩ sẽ luôn có chỗ đứng của riêng mình

* Chị có bao giờ thấy lo cho ngôi vị "nữ hoàng giải trí" của mình, ngày nào đó bị lăm le?

- Lăm le nhiều chứ, bởi nghệ sĩ trẻ bây giờ người ta tài năng lắm. Ai cũng có thể tự làm ra một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Hãy nhìn Tóc Tiên, Chi Pu… và nhiều nghệ sĩ trẻ khác mà xem, họ giỏi như thế. Nhưng Hà tin rằng mỗi một nghệ sĩ sẽ luôn có chỗ đứng của riêng mình. Hà cũng biết họ không thèm lăm le cái vị trí này của Hà đâu. Vì mỗi người đều mang một giấc mơ và có khi giấc mơ của họ còn lớn hơn cả những gì mà Hà đang có.

Họ có thể trở thành những nữ hoàng khác chứ chẳng màng đến danh xưng "nữ hoàng giải trí" làm gì. Bởi vì Hà nghĩ trên đời này chả ai muốn thay thế ai bao giờ cả. Mỗi cá nhân sẽ muốn ghi dấu chính hình ảnh của họ, tài năng của họ, sức ảnh hưởng của chính họ mà thôi.

Với Hồ Ngọc Hà, mỗi ca sĩ sẽ có đối tượng khán giả riêng, phù hợp ẢNH: NVCC

* Chị thấy nghệ sĩ hậu bối của mình bây giờ thế nào?

- Lớp nghệ sĩ trẻ bây giờ quá tài năng, các bạn có đầy đủ những kỹ năng để nói lên tiếng nói âm nhạc của chính mình. Hà thực sự ngưỡng mộ các bạn trẻ hiện nay. Và chính điều đó thôi thúc Hà phải năng động hơn, sáng tạo hơn hay ít nhất là làm mới chính mình.

* Chị tiết lộ bản thân mắc chứng rối loạn lo âu. Chị lo vì sản phẩm mới hay căn bệnh cố hữu?

- Là bệnh cố hữu suốt thời gian qua và Hà đang tập thiền định để kiểm soát bệnh của mình. Hà là người hay nghĩ, hay lo. Đụng gì cũng thấy lo và Hà hiểu rất rõ, điều đó làm khổ ê kíp của mình.

* Có lẽ cuộc sống của người nổi tiếng với luồng dư luận trái chiều chi phối đến cuộc sống của chị, hay thậm chí dẫn đến bệnh hay lo mà chị đang mang?

- Như anh Kim (diễn viên Kim Lý, chồng ca sĩ Hồ Ngọc Hà - PV) mà lại hay. Anh ấy không chơi mạng xã hội và chỉ tập trung vào đúng chuyện của mình. Sự lựa chọn ấy rõ ràng mang đến cho anh ấy cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn.

Trong khi "đọc lắm" như tôi lại bị "ngột ngạt" trong chính cuộc sống của mình. Ví như chuyện này, thỉnh thoảng đọc mạng xã hội, tôi thấy ai đó nói những câu chữ "ăn bám", ở nhà hay không làm gì… về cuộc sống của chúng tôi; trong khi anh Kim chả bận tâm thì có lúc tôi thấy buồn. Thế nên, cứ học anh ấy mà sống.

Anh luôn có một khung thời gian cố định cho công việc của mình: thời gian cho công ty thời trang, thời gian cho công ty sản xuất phim, thời gian đón đưa con đi học, thời gian cho con tập thể thao… Anh ấy không có chuyện selfie rồi check in tôi đang làm cái này hay tôi đang ở chỗ kia đâu. Và với anh ấy, nhịp sống cố định mang đến cho anh sự hạnh phúc. Tôi học anh ấy cách sống hồn nhiên như thế, còn ai nói gì, đó là việc của họ.

Hồ Ngọc Hà của hiện tại có mọi thứ và thấy hạnh phúc vì những gì mình đang có ẢNH: NVCC

Kim Lý là một người đồng hành vừa đủ

* Kim Lý có sức nặng thế nào trong cuộc sống của chị?

- Anh ấy là một người đồng hành vừa vặn trong cuộc sống của tôi. Trong âm nhạc, anh ấy giới thiệu cho Hà rất nhiều về âm nhạc phương Tây, những người mà trước đây Hà chưa dành nhiều thời gian cho họ. Anh ấy là người đã giúp Hà có gu hơn, có hiểu biết hơn trong âm nhạc.

Trong gia đình, anh Kim dạy con rất giỏi. Có lúc Hà có thể điên lên vì con cái nhưng với anh Kim, mọi rắc rối liên quan đến tính khí con trẻ đều được giải quyết ổn thỏa bằng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khoa học.

Với bản thân Hà, đó là một người đồng hành vừa đủ, với những gì Hà có và Hà cần. Một người mang đến sự thoải mái, đó chính là hạnh phúc. Bản thân Hà cũng mang nhiều mâu thuẫn. Khi đi làm nhiều thì dặn lòng "đáng lý phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình", nhưng khi dành trọn thời gian cho gia đình thì lại tiếc "đáng lẽ phải làm này làm nọ". Đấy, mâu thuẫn ê hề. Nhưng khi có một người đồng hành đủ thấu hiểu và đủ lý trí để hỗ trợ mình, mọi thứ đều sẽ có những vị trí thích hợp.

* Nhìn vào Hà, ai cũng bảo chị hoàn mỹ. Chị thấy điều đó đúng chứ?

- Đúng, Hà của hiện tại có mọi thứ và Hà thấy hạnh phúc vì những gì mình đang có.

* Hẳn là một người đủ đầy như Hồ Ngọc Hà chẳng phải ao ước gì nữa nhỉ?

- Có chứ, Hà vẫn có những mưu cầu riêng. Khi chưa có, ta cầu đủ. Khi có đủ ta sẽ cầu điều đang có là mãi mãi. Hà mong cầu niềm hạnh phúc mình đang có, trong cuộc sống cá nhân hay công việc, sẽ là mãi mãi.