Ca sĩ Hồ Việt Trung thay đổi nhiều khi có con với Saka Trương Tuyền

Tối 19.9, trong chương trình thiện nguyện Vòng tay yêu thương tại Nhà hát VOH (TP.HCM) có sự tham gia của danh ca Giao Linh, Ôn Vĩnh Quang, Ku Vàng, MC Thanh Bạch…, ca sĩ Hồ Việt Trung được khán giả đón nhận nồng nhiệt với 2 ca khúc được remix sôi động do chính anh sáng tác là Tình yêu bất diệt và Em làcủa anh. Ca sĩ Hồ Việt Trung vừa hát vừa nhảy trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả.

Ca sĩ Hồ Việt Trung trên sân khấu chương trình Vòng tay yêu thương tại Nhà hát VOH tối 19.9 Ảnh: NVCC

Sinh năm 1983, Hồ Việt Trung bắt đầu đi hát từ 2003 song phải đến 10 năm sau, tên tuổi của anh mới bật sáng nhờ sở hữu loạt ca khúc đình đám: Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu…, nhất là sê ri phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư.

Khi mới bước chân vào nghề, Hồ Việt Trung không tránh khỏi những khó khăn. Trong 10 năm đầu, anh thừa nhận bản thân đôi lúc thấy buồn vì sự nghiệp không khởi sắc nhưng vẫn tự dặn lòng cố gắng theo đuổi giấc mơ, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ chuyển sang công việc khác.

May mắn đã đến với Hồ Việt Trung khi những ca khúc sôi động, trẻ trung của anh được khán giả đón nhận nồng nhiệt, từ đó còn tạo nên thương hiệu "ca sĩ vui vẻ" cho Hồ Việt Trung. Chính vì sự hài hước, vui tươi trong các sản phẩm nên khi Hồ Việt Trung bất ngờ chuyển qua hát nhạc trữ tình bolero, nhiều khán giả đã phản ứng gay gắt.

Hồ Việt Trung chia sẻ: "Năm 2017, khi tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát, tôi thử sức với dòng nhạc bolero trữ tình, một bước đi đầy táo bạo đối với tôi. Lúc đầu, nhiều khán giả phản ứng gay gắt, nhưng với sự kiên trì, tôi dần nhận được sự đón nhận của công chúng với dòng nhạc này và đoạt danh hiệu á quân cuộc thi. Tôi tự nhủ, bản thân không nên tự giới hạn chính mình. Việc bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều và khai phá được những năng lực tiềm ẩn bên trong mà chính mình cũng chưa từng biết đến".

Hầu hết các ca khúc Hồ Việt Trung trình bày và tạo "hit" đều do chính anh sáng tác: "Tự tôi viết nhạc, tôi sẽ dễ hát hơn vì tôi viết theo quãng giọng của mình. Đôi khi tôi viết theo cuộc đời, chuyện tình của tôi. Khi đưa vào nhạc, tôi dễ cảm hơn", nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Hồ Việt Trung theo nghề đã 25 năm Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hồ Việt Trung bật mí, trong thời gian này, anh sẽ trở lại với dòng nhạc sôi động, trẻ trung bởi đơn giản vì bà xã Saka Trương Tuyền và con gái Xí Muội thích, muốn anh luôn truyền tải một năng lượng tích cực, vui vẻ. Đặc biệt là bé Kem, cô con gái thứ 2 của anh dù mới hơn 4 tháng tuổi nhưng mỗi khi quấy khóc, anh hát nhạc vui là con gái nín ngay…

Ca sĩ Hồ Việt Trung hạnh phúc bên Saka Trương Tuyền

Năm 2018, sau khi trải qua đổ vỡ tình cảm, Hồ Việt Trung làm "bố đơn thân" nuôi con gái Xí Muội rất có năng khiếu âm nhạc. Thời gian đó, dù phải một mình gánh vác việc nuôi dạy con, nhưng Hồ Việt Trung không hề cảm thấy vất vả. Con gái trở thành động lực để anh phấn đấu mỗi ngày. Xí Muội thậm chí hiểu chuyện, luôn động viên, ủng hộ anh tìm kiếm hạnh phúc mới.

Sau thời gian làm việc chung, được cộng đồng mạng không ngừng "đẩy thuyền", Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền (cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long) liên tục cho ra mắt các sản phẩm chung như: Gói gọn trong một chữ thương, Ngày hạnh phúc, Yêu đến khi già đi, Yêu một ngày không em… Cả hai cùng nhau thực hiện các video hài hước. Đầu năm 2026, cặp đôi cho ra mắt MV Tết này mình cưới và công khai chuyện tình cảm.

Ngày 22.5 vừa qua, con gái Hồ Việt Trung - Saka Trương Tuyền chào đời rất đáng yêu, có tên là bé Kem. Khi đó, Hồ Việt Trung sáng tác ca khúc Cảm ơn con đã đến song ca với bà xã Saka Trương Tuyền như một minh chứng của hạnh phúc lứa đôi.

Con gái Xí Muội và ca sĩ Hồ Việt Trung Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hồ Việt Trung - Saka Trương Tuyền và bé Kem Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hồ Việt Trung cho biết, khi có thêm bé Kem với bà xã Saka Trương Tuyền, anh phải cố gắng hơn trong sự nghiệp để có kinh tế lo cho hai con.

"Cảm xúc khi đón bé Kem khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc làm cha cách đây 10 năm khi chào đón Xí Muội. Do có kinh nghiệm nuôi con gái đầu lòng Xí Muội nên việc chăm em bé thứ hai không khiến tôi quá bỡ ngỡ. Xí Muội cũng háo hức và luôn quấn quýt bên em gái của mình khiến tôi rất hạnh phúc. Hiện, tôi phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc để đảm bảo kinh tế ổn định. Tôi thấy mình cố gắng 200% công lực để lo cho gia đình nhỏ của mình…", Hồ Việt Trung tâm sự.

Hiện tại, Hồ Việt Trung tập trung vào dòng nhạc trẻ sôi động vì đó là thể loại đã làm nên tên tuổi và gắn liền với tình cảm mà khán giả dành cho mình. Bên cạnh đó, anh cũng biểu diễn thêm dòng nhạc trữ tình, quê hương. Nam ca sĩ cho biết anh vẫn duy trì lịch chạy show đều đặn ở TP.HCM và các tỉnh. Anh biết ơn khán giả luôn ủng hộ, yêu thương, đó là động lực giúp anh giữ được lửa nghề và anh tự hứa sẽ hát đến khi nào không còn thở nữa thì thôi.