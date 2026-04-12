Nhan sắc cháu gái Kim Tiểu Long vừa công khai tình cảm với Hồ Việt Trung

Hồ Việt Trung thông tin bạn gái mang thai được cộng đồng mạng quan tâm. Được biết trước đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay chia sẻ hình ảnh thân thiết, song chưa xác nhận mối quan hệ. Bạn gái Hồ Việt Trung là Saka Trương Tuyền. Cô hoạt động trong lĩnh vực ca hát, là cháu gái của NSƯT Kim Tiểu Long. Cháu gái Kim Tiểu Long là ai?
Saka Trương Tuyền sinh năm 1990, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Trước khi công khai chuyện mang bầu, cô từng khiến nhiều người xuýt xoa bởi vóc dáng chuẩn. Nhờ vậy, khi hoạt động nghệ thuật, cháu gái Kim Tiểu Long gây ấn tượng khi theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm
Trong sự nghiệp, Saka Trương Tuyền sở hữu loạt ca khúc đình đám, điển hình như
Yêu đơn phương, Nguyện mãi yêu anh… Từng có quãng thời gian, giọng ca sinh năm 1990 hoạt động năng nổ ở nhiều sân khấu, được mệnh danh là “nữ hoàng hội chợ”. Hiện tại, trang cá nhân của Saka Trương Tuyền sở hữu hơn 2,7 triệu lượt theo dõi, là nơi cô cập nhật những hình ảnh mới hay những dự án nghệ thuật
Thời gian gần đây, cô kết hợp với Hồ Việt Trung trong một số dự án âm nhạc, điển hình như
Tình yêu bất diệt (10 triệu lượt xem), Ngày hạnh phúc (1,8 triệu lượt xem), liên khúc Hỏi vợ ngoại thành (1,8 triệu lượt xem)... Cũng chính vì điều đó nên nhiều khán giả hoài nghi về mối quan hệ của cả hai
Trước khi đến với Hồ Việt Trung, Saka Trương Tuyền từng trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ cũng từng vướng những hiểu lầm liên quan đến các mối quan hệ cũ, phải lên tiếng trên trang cá nhân
Gần đây, giọng ca 9X thường xuyên xuất hiện cùng Hồ Việt Trung, đồng thời có những khoảnh khắc tình cảm khiến cư dân mạng hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, cặp đôi chưa lên tiếng xác nhận. Mãi đến tháng 3.2026, cả hai mới xác nhận chuyện tình cảm đồng thời tiết lộ việc sắp đón thêm thành viên mới
Hồ Việt Trung dành những lời “có cánh” khi nói về giọng ca
Yêu đơn phương. Với nam ca sĩ, Saka Trương Tuyền là người có sự thấu hiểu mà “không phải ai cũng có được”. Vì cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cặp đôi có sự thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn trong nghề. “Và quan trọng nhất là cả hai cùng nhau lắng nghe”, anh nói
Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền cũng vướng phải những điều tiếng, phải lên tiếng đính chính. Song bên cạnh đó, không ít khán giả dành lời chúc phúc, mong chờ đám cưới của cặp đôi trong thời gian tới
