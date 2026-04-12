Nhan sắc cháu gái Kim Tiểu Long vừa công khai tình cảm với Hồ Việt Trung

Hồ Việt Trung dành những lời “có cánh” khi nói về giọng ca Yêu đơn phương. Với nam ca sĩ, Saka Trương Tuyền là người có sự thấu hiểu mà “không phải ai cũng có được”. Vì cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cặp đôi có sự thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn trong nghề. “Và quan trọng nhất là cả hai cùng nhau lắng nghe”, anh nói