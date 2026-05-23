Hồ Việt Trung kể chuyện rẽ hướng sang bolero

Một kỷ niệm khó quên trong hành trình sự nghiệp của Hồ Việt Trung là việc thử sức tại cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017. Trước khi tham gia sân chơi này, anh vốn chỉ được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc trẻ sôi động và các dự án phim ca nhạc - hài triệu view. Quyết định thử sức với dòng nhạc bolero trữ tình tại thời điểm đó là một bước đi đầy táo bạo đối với giọng ca 8X.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Hồ Việt Trung

Trải lòng về bước ngoặt này, Hồ Việt Trung cho biết chính sự đón nhận của công chúng tại cuộc thi giúp anh có thêm động lực để phát hành các album bolero sau đó. Nam ca sĩ nhắn nhủ: "Bản thân không nên tự giới hạn chính mình. Việc bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều và khai phá được những năng lực tiềm ẩn bên trong mà chính mình cũng chưa từng biết đến".

Ca sĩ Hồ Việt Trung góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Để có được sự công nhận từ khán giả khi chuyển mình sang một dòng nhạc hoàn toàn mới, Hồ Việt Trung từng phải đối mặt với không ít áp lực và nỗi lo sợ bị quay lưng. Nam ca sĩ thẳng thắn ví von âm nhạc cũng giống như những món ăn thường ngày: "Có người thích ăn cơm, có người thích phở, cũng có người lại chuộng hủ tiếu. Khi một người đang thèm hủ tiếu mà mình lại mang cơm đến thì chắc chắn họ sẽ không chấp nhận".

Anh thừa nhận trong quá trình làm nghề, bản thân từng nhận về những lời chê bai nhẹ nhàng lẫn những phản ứng dữ dội từ dư luận. Nam ca sĩ bộc bạch nếu không chuẩn bị cho mình một tư tưởng vững vàng và kiên định, người nghệ sĩ rất dễ bị nản lòng dẫn đến bỏ cuộc. Sự tỉnh táo để tự định vị màu sắc cá nhân chính là chiếc chìa khóa giúp anh vượt qua những định kiến, giữ chân những khán giả bằng cách hát bolero theo màu sắc riêng biệt của mình.

Thành công của Hồ Việt Trung không đến sau một đêm mà là quả ngọt của chặng đường dài. Anh kể bản thân đã phải miệt mài đi hát suốt 12 năm, không ngừng quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ trước khi thực sự được công chúng biết đến rộng rãi.

Hồ Việt Trung kiên định với lựa chọn của mình khi thử sức ở bolero Ảnh: NSX

Đáng chú ý, nam ca sĩ tiết lộ anh hoàn toàn tự lập bước đi bằng chính công sức của mình, không hề có bất kỳ bệ đỡ hay nguồn lực tài chính nào hỗ trợ phía sau. Chiếc MV đầu tay của anh được thực hiện với mức kinh phí vô cùng ít ỏi, chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng từ số tiền tích cóp đi diễn hằng đêm. Trải nghiệm gian truân giúp anh nhận ra bài học sâu sắc: “Phải chọn đúng màu sắc phù hợp với năng lực của bản thân thì mới có thể tồn tại bền vững trong thị trường âm nhạc rộng lớn”.

Đứng trước dòng chảy âm nhạc có nhiều thay đổi, Hồ Việt Trung cũng đưa ra những nhận định rất thẳng thắn và thực tế. Anh so sánh thời kỳ trước đây khi một bài hát cần từ 3 - 6 tháng mới có thể trở thành hit, còn ngày nay nhờ sức mạnh của các nền tảng mạng xã hội, một ca khúc hoàn toàn có thể bùng nổ chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo cho các thế hệ trẻ theo nghề về quy luật "mau nổi thì mau chìm". Hiện nay, có rất nhiều ca sĩ trẻ sở hữu bài hit đình đám nhưng chỉ vài tháng sau đã bị những làn sóng âm nhạc mới đè xuống, khiến họ chưa kịp định hình được tên tuổi và chỗ đứng trong lòng công chúng.

Với Hồ Việt Trung, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người ca sĩ là sau 10 năm làm nghề, khi bước lên sân khấu, khán giả vẫn nhớ tên và yêu cầu biểu diễn lại những ca khúc gắn liền với thanh xuân của họ.