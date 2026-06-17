Ca sĩ Hòa Minzy và Hà Myo trúng cử Ban Chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 17.6, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

Ca sĩ Hòa Minzy là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng số ẢNH: NVCC

Theo đề án, Ban Chấp hành khóa XIV có tổng số 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với khóa XIII, tương đương mức giảm 23%. Trong đó, nhân sự được giới thiệu tái cử là 76 người, chiếm 59,8%; nhân sự tham gia lần đầu là 51 người, chiếm 40,2%.

Tại đại hội, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí bầu 111 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, 16 ủy viên còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong số 111 ủy viên mới được bầu có sự góp mặt của hai nghệ sĩ là ca sĩ Hòa Minzy (Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH HMZ Entertainment) và ca sĩ Hà Myo (Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam).

Sự xuất hiện của hai nữ ca sĩ trong Ban Chấp hành khóa mới được đánh giá là điểm nhấn về cơ cấu, thành phần đại biểu, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và truyền thông xã hội.

Ca sĩ Hòa Minzy là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng số, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu thích và đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và các chiến dịch vì cộng đồng.

Ca sĩ Hà Myo được biết đến là nghệ sĩ trẻ tiên phong trong việc kết hợp âm nhạc dân gian với hơi thở đương đại. Nhiều sản phẩm âm nhạc của cô khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với giới trẻ.

Ca sĩ Hà Myo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV ẢNH: NVCC

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, 2 nữ ca sĩ này còn tích cực tham gia các chương trình cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam và truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ về tinh thần sáng tạo, gìn giữ bản sắc dân tộc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong hai ngày 17 - 18.6 tại Hà Nội với gần 789 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên cả nước tham dự.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình, ngày mai 18.6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra phiên trọng thể với sự có mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước