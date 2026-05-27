Hòa Minzy gợi cảm đến mừng 'người quen' lấn sân điện ảnh

Thạch Anh
27/05/2026 11:15 GMT+7

Hòa Minzy cùng dàn sao Việt như Quỳnh Lương, Phan Phương Oanh, Thanh Thủy... dành thời gian đến chúc mừng ê kíp 'Ốc mượn hồn' trong sự kiện ra mắt phim.

Tối 26.5, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ diễn ra tại TP.HCM. Ngoài dàn diễn viên chính gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Lương Gia Huy… thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt khác như Lê Giang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Như Vân, DJ Mie, Hòa Minzy, Hà Kino…

Ốc mượn hồn là bộ phim khai thác mối quan hệ tình tay ba đầy ngang trái trong hôn nhân. Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ không chỉ dừng lại ở những màn tranh đấu trong tình yêu mà còn bóc trần những bí mật phía sau showbiz hào nhoáng. 

Thông qua "chiếc vỏ" hoàn hảo mà mỗi nhân vật đang khoác lên mình, bộ phim khéo léo khơi gợi một chủ đề: “Liệu chúng ta đang sống là chính mình, hay đôi khi cũng chỉ là một con ốc đang mượn tạm thân xác, mượn tạm một lớp vỏ để che đậy những bí mật bên trong?”.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hạnh phúc khi tác phẩm tâm huyết được giới thiệu với khán giả sau nhiều năm ấp ủ

Trước khi bước vào rạp chiếu, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ xúc động nhắc lại quãng thời gian Ốc mượn hồn quay tại Phú Yên, tri ân công sức của cả ê kíp dành cho bộ phim và dành lời cảm ơn chân thành đến giới truyền thông, khán giả, đã “đội mưa” đến ủng hộ buổi công chiếu tác phẩm.

Khi “đứa con tinh thần” nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, đạo diễn thổ lộ: “Cảm giác ra mắt một bộ phim đầu tay lại ùa về. Đã 7 năm rồi tôi mới ra mắt một bộ phim điện ảnh. Hôm nay tôi đã nhận được sự ủng hộ của mọi người khiến tôi xúc động. Có lẽ đây là đặc ân rất lớn của tôi khi được đứng đây, được đồng hành cùng ê kíp, diễn viên để làm nên một tác phẩm sau những ngày quay dưới trời mưa gió ở Phú Yên tới những ngày quay vất vả ở TP.HCM và quãng thời gian làm hậu kỳ. Giờ đây khi được nhìn tác phẩm đến với mọi người, tôi thật sự biết ơn”.

Hòa Minzy diện váy hồng trễ vai, khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 31. Từng có dịp hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án Nỗi đau giữa hòa bình, nữ ca sĩ sắp xếp thời gian đến ủng hộ đàn anh lần đầu thử sức trong lĩnh vực điện ảnh

Dàn hoa hậu đến chúc mừng Tiểu Vy phát triển sự nghiệp diễn xuất. Bày tỏ quan điểm về nghề, Tiểu Vy chia sẻ: "Không cô gái nào muốn bị gọi là bình hoa di động cả. Tôi hy vọng mọi người sẽ gọi mình là một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương"

Chia sẻ về lần tái xuất màn ảnh rộng với một vai diễn nặng tâm lý sau gần 6 năm, Quốc Trường không giấu được sự lo lắng ban đầu. Tuy nhiên, sự đầu tư chỉn chu từ khâu tiền kỳ và những buổi workshop liên tục cùng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã giúp anh vững tâm hoàn thành vai diễn

Quỳnh Lương, Nhâm Phương Nam đến chúc mừng Yên Đan với vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng

Hoa hậu Thanh Thủy diện váy xẻ sâu, khoe đường cong quyến rũ tại sự kiện. Màn đọ sắc của người đẹp với Đoàn Thiên Ân trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của khán giả

Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu Khánh Như cùng Nam vương Tuấn Ngọc dành thời gian đến chúc mừng dự án điện ảnh mới của Tiểu Vy

Anh Phạm: Tôi hỏi ý kiến Anh Đức khi đóng cảnh mặn nồng với Quốc Trường

Anh Phạm chia sẻ trước khi thực hiện cảnh tình cảm với Quốc Trường, cô đã hỏi ý kiến người bạn đời và được Anh Đức động viên cống hiến cho vai diễn.

