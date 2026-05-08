Hòa Minzy lên tiếng khi bị mạo danh trục lợi

Thạch Anh
08/05/2026 21:41 GMT+7

Hòa Minzy vừa có bài viết thông báo về trường hợp kẻ xấu mạo danh cô với mục đích trục lợi. Nữ ca sĩ mong khán giả cẩn trọng trước những tài khoản giả mạo.

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải bài viết nhắc nhở người hâm mộ trước việc kẻ xấu mạo danh nữ ca sĩ với mục đích trục lợi. Theo đoạn chụp màn hình mà giọng ca Bắc Bling đăng tải, một trang giả mạo đã nhắn tin cho người dùng khác, thông báo về việc được tặng sản phẩm dùng trải nghiệm. Trước vụ việc, phía nữ ca sĩ lên tiếng mong mọi người cảnh giác.

Chia sẻ của Hòa Minzy

Trong bài đăng, Hòa Minzy chia sẻ cô chỉ có trang cá nhân Hòa Nguyễn và fanpage Hòa Minzy - 2 trang đều có dấu tích xanh và thường xuyên tương tác với khán giả. “Tất cả những trang - nhóm khác như kiểu ảnh dưới đây đều là giả mạo, lừa đảo. Khán giả của Hòa hết sức thận trọng và cẩn thận nhé”.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc trước việc một số kẻ xấu lợi dụng độ nổi tiếng của Hòa Minzy và sự tin tưởng của người hâm mộ với mục đích trục lợi. Một số ý kiến mong giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp có động thái quyết liệt hơn trước thực trạng này để răn đe, tránh những hệ lụy không đáng có.

Hòa Minzy lên tiếng khi bị mạo danh trục lợi - Ảnh 1.

Hòa Minzy mong khán giả cẩn trọng trước việc kẻ xấu mạo danh cô với mục đích trục lợi

Ảnh: FBNV

Hòa Minzy không phải nghệ sĩ đầu tiên bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi. Trước đó, nhiều sao Việt như Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Lại Văn Sâm… từng phải lên tiếng vì nhiều trường hợp các trang bán hàng không rõ nguồn gốc nhưng sử dụng hình ảnh, video và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo với mục đích quảng bá, bán sản phẩm. Cách đây vài ngày, Ngô Thanh Vân cho biết đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm.

Theo luật sư Hà Thị Kim Liên (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam - Chi nhánh Hà Nội), khi phát hiện người khác có hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân của mình để tạo tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cá nhân cần nhanh chóng thông báo và đính chính thông tin để ngăn chặn, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra; Liên hệ thừa phát lại để tiến hành lập vi bằng ghi nhận hành vi vi phạm đang diễn ra; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết bằng các chế tài pháp luật quy định tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Hòa Minzy nói về nhạc sĩ Huy Tuấn, hé lộ cuộc sống tuổi 31

Trong cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Huy Tuấn, Hòa Minzy có dịp ôn lại chặng đường làm nghề, đồng thời hé lộ chuyện tổ chức đám cưới sau khi công khai tình cảm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
