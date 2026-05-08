Hòa Minzy lên tiếng khi bị mạo danh trục lợi

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải bài viết nhắc nhở người hâm mộ trước việc kẻ xấu mạo danh nữ ca sĩ với mục đích trục lợi. Theo đoạn chụp màn hình mà giọng ca Bắc Bling đăng tải, một trang giả mạo đã nhắn tin cho người dùng khác, thông báo về việc được tặng sản phẩm dùng trải nghiệm. Trước vụ việc, phía nữ ca sĩ lên tiếng mong mọi người cảnh giác.

Chia sẻ của Hòa Minzy

Trong bài đăng, Hòa Minzy chia sẻ cô chỉ có trang cá nhân Hòa Nguyễn và fanpage Hòa Minzy - 2 trang đều có dấu tích xanh và thường xuyên tương tác với khán giả. “Tất cả những trang - nhóm khác như kiểu ảnh dưới đây đều là giả mạo, lừa đảo. Khán giả của Hòa hết sức thận trọng và cẩn thận nhé”.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc trước việc một số kẻ xấu lợi dụng độ nổi tiếng của Hòa Minzy và sự tin tưởng của người hâm mộ với mục đích trục lợi. Một số ý kiến mong giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp có động thái quyết liệt hơn trước thực trạng này để răn đe, tránh những hệ lụy không đáng có.

Hòa Minzy mong khán giả cẩn trọng trước việc kẻ xấu mạo danh cô với mục đích trục lợi Ảnh: FBNV

Hòa Minzy không phải nghệ sĩ đầu tiên bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi. Trước đó, nhiều sao Việt như Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Lại Văn Sâm… từng phải lên tiếng vì nhiều trường hợp các trang bán hàng không rõ nguồn gốc nhưng sử dụng hình ảnh, video và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo với mục đích quảng bá, bán sản phẩm. Cách đây vài ngày, Ngô Thanh Vân cho biết đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm.

Theo luật sư Hà Thị Kim Liên (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam - Chi nhánh Hà Nội), khi phát hiện người khác có hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân của mình để tạo tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cá nhân cần nhanh chóng thông báo và đính chính thông tin để ngăn chặn, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra; Liên hệ thừa phát lại để tiến hành lập vi bằng ghi nhận hành vi vi phạm đang diễn ra; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết bằng các chế tài pháp luật quy định tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm.