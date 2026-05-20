'Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển' trở lại cùng phim điện ảnh

Ấn phẩm được xem như món quà dành cho độc giả nhỏ tuổi sau năm học và mở ra hành trình mùa hè kỳ thú, giàu cảm xúc cùng chú mèo máy Doraemon và những người bạn quen thuộc.



Tiểu thuyết Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển chính thức ra mắt độc giả nhí Việt Nam ẢNH: NXB KIM ĐỒNG

Cuộc phiêu lưu dưới lòng đại dương của Doraemon và nhóm bạn

Câu chuyện bắt đầu từ kế hoạch cắm trại dưới đáy biển của Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo. Nhờ những bảo bối thần kỳ, cả nhóm bước vào hành trình khám phá đại dương, lái xe buggy dưới nước, tìm hiểu rãnh Mariana, đồng thời đối mặt với những bí ẩn xoay quanh Atlantis, Liên bang MU và mối đe dọa mang tên Poseidon.

Mạch truyện được đẩy dần lên cao trào qua các chương như Hè rồi, cắm trại thôi!, Phiêu lưu trong lòng biển!, Đáy sâu nhất trái đất!, Tiến về lâu đài quỷ! hay Giải cứu Shizuka!, mang đến không khí phiêu lưu kịch tính đậm chất Doraemon.

Không chỉ giữ màu sắc phiêu lưu quen thuộc của Doraemon, cuốn tiểu thuyết còn lồng ghép nhiều kiến thức khoa học về đại dương như thềm lục địa, sườn lục địa, rãnh biển hay các sinh vật sống dưới đáy sâu. Những khái niệm tưởng chừng khô khan được đưa vào câu chuyện một cách tự nhiên qua hành trình khám phá của các nhân vật, từ đó khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích tìm hiểu thế giới ở độc giả nhỏ tuổi.

C âu chuyện về tình bạn

Bên cạnh những màn phiêu lưu dưới biển sâu, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển tiếp tục khai thác một trong những chủ đề giàu cảm xúc quen thuộc của loạt truyện Doraemon: tình bạn, lòng dũng cảm và hành trình trưởng thành của các nhân vật.

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển mở ra hành trình khám phá đại dương kỳ thú và gửi gắm thông điệp về tình bạn, lòng tốt cùng khả năng kết nối những trái tim khác biệt ẢNH: NXB KIM ĐỒNG









Trong những tình huống nguy hiểm, các nhân vật không chọn cách bỏ chạy hay chỉ nghĩ cho bản thân. Doraemon lo lắng khi Jaian và Suneo gặp nạn, Shizuka đứng ra bảo vệ Buggy Cưng, còn Nobita nỗ lực vượt qua nỗi sợ để sát cánh cùng bạn bè. Những va chạm, sai lầm hay phút bốc đồng trong hành trình cũng trở thành cơ hội để các nhân vật học cách nhận lỗi, sẻ chia và trưởng thành hơn.

Ở chặng cuối câu chuyện, khi Poseidon đe dọa thế giới và Shizuka gặp nguy hiểm, cả nhóm cùng tiến vào “lâu đài quỷ” để chiến đấu và bảo vệ nhau. Theo giới thiệu từ nhà xuất bản, chiến thắng cuối cùng không đến từ sức mạnh, mà là “chiến thắng của trái tim” - biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và tình bạn bền chặt.

Hành trình để một cỗ máy học cách hiểu con người

Một điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản tiểu thuyết lần này là nhân vật Buggy Cưng - bảo bối đi dưới nước của Doraemon.