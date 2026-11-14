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    Ca sĩ là học trò Lam Trường, tiết lộ phản ứng gia đình khi không theo bolero

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Trải qua không ít khó khăn để theo đuổi đam mê âm nhạc, Nguyễn Kiều Oanh bày tỏ niềm hạnh phúc khi có sự đồng hành, ủng hộ của gia đình trong chặng đường làm nghề.

    Ca sĩ Kiều Oanh trải lòng về hành trình nghệ thuật trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân lên sóng trên VTV9 ngày 15.11

    Ảnh: NSX

    Chia sẻ về kỷ vật trong hành trình làm nghệ thuật, Nguyễn Kiều Oanh nhắc đến chiếc bông tai hình bươm bướm màu tím. Nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại, ban đầu gia đình không mấy ủng hộ cô theo đuổi con đường nghệ thuật vì lo lắng đây là một nghề gian khó, bấp bênh đối với một cô gái từ quê lên lập nghiệp tại thành phố. “Mình chỉ biết cách chứng minh thôi”, cô nhớ lại.

    Gia đình không thuộc hàng giàu có, nhưng món quà duy nhất chiếc bông tai hình bươm bướm chính là thông điệp yêu thương mà người thân muốn gửi gắm, mong cô phá kén để thành bướm. “Tôi chỉ mới được gia đình ủng hộ và cổ vũ theo ca hát vài năm gần đây thôi. Chứ trước đó, mọi người nghĩ đây là công việc nhiều thử thách, không biết mình có làm được gì hay không. Hầu như những món quà gia đình tặng đều liên quan đến bươm bướm”, học trò Lam Trường chia sẻ.

    Nhìn lại khoảng thời gian chưa được người thân ủng hộ, Nguyễn Kiều Oanh thừa nhận đó là giai đoạn đầy khó khăn. Cô phải tự thân vận động hoàn toàn: tự học, tự đi tìm quán để hát, tự tìm mua bài hát và dành dụm từng khoản tiền nhỏ làm sản phẩm âm nhạc. Mỗi khi hoàn thành, cô đều gửi về cho gia đình xem nhưng có những sản phẩm người thân không nói gì, thậm chí không nhận.

    Nỗi sợ của Kiều Oanh khi hoạt động showbiz

    Từng không được gia đình ủng hộ, Kiều Oanh vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê âm nhạc

    Ảnh: NSX

    Trong hành trình làm nghề, Nguyễn Kiều Oanh thừa nhận bản thân từng là một “nạn nhân” khi các sản phẩm cô đầu tư ra mắt thường được ca sĩ ảo hát và khán giả biết đến nhiều hơn cả bản gốc. Lúc đầu, nữ ca sĩ không tránh khỏi cảm giác buồn lòng, nhưng sau đó cô nhanh chóng nhìn nhận ở góc độ tích cực: ca sĩ ảo giúp khán giả có thêm phiên bản mới để lắng nghe, đồng thời giúp cô rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho các sản phẩm sau. Theo cô, công nghệ không bao giờ sở hữu được những khoảnh khắc, cảm xúc và sự trình diễn thực tế của người nghệ sĩ trên sân khấu.

    Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh bộc bạch rằng cô chưa từng coi cạnh tranh là áp lực mà xem đó là động lực phát triển. Bản thân cô chỉ sợ bị lạc hậu và thụt lùi. Nữ ca sĩ bật mí cô thường xuyên nghiên cứu thị hiếu khán giả từng ngày, từng tháng, thậm chí có những đêm trăn trở gác tay lên trán nhìn trần nhà để phân tích lý do các bài hát thịnh hành, từ đó không ngừng nâng cấp bản thân và đem tới những cảm xúc trọn vẹn nhất cho người nghe.

    Chính sự nỗ lực kiên trì và đam mê cháy bỏng ấy đã dần chinh phục các thành viên khó tính nhất trong nhà, từ tư vấn hát bolero ban đầu chuyển sang hỗ trợ hết mình khi cô chọn theo đuổi nhạc nhẹ. "Khi có gia đình ủng hộ, tôi có nhiều động lực để hoạt động nghệ thuật hơn. Với những sản phẩm âm nhạc, người thân của tôi cũng có góp ý. Ban đầu mọi người tư vấn tôi theo bolero đúng với dòng nhạc truyền thống của gia đình. Nhưng khi tôi chuyển sang nhạc nhẹ, mọi người cũng hỗ trợ tôi rất nhiều", cô bộc bạch.

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