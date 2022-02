Ca sĩ lồng tiếng Isabela trong 'Encanto' Nguyễn Duyên Quỳnh: Tết có gia đình là đủ đầy

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh (quán quân Người kể chuyện tình 2019) cho biết, "trong năm 2021 đã phát hành được nhiều sản phẩm cho cá nhân hơn. Trong đó có 2 tác phẩm mang nhiều ý nghĩa: Ngày chợt thương tất cả (đây là ca khúc Quỳnh phổ nhạc từ bài thơ của nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, ca khúc này 2 anh em muốn dành một chút lắng đọng tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19); sau đó là ca khúc Về ăn tết gia đình được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, bài hát anh tặng Quỳnh cũng như tặng cho những người con xa xứ đang từng ngày mong được về với gia đình để đón một mùa Tết đoàn viên".

Bên cạnh ca hát, Duyên Quỳnh còn tiếp tục thử sức với các lĩnh vực khác như diễn viên, MC, lồng tiếng... Đáng nói, lĩnh vực lồng tiếng đã mang lại cho Nguyễn Duyên Quỳnh thêm dấu son lớn trong sự nghiệp.

Gác hết mọi việc để sum họp gia đình

Những ngày Tết, với Duyên Quỳnh, có ý nghĩa thế nào?

- Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh: Từ trước tới nay, Tết luôn là quãng thời gian thiêng liêng đối với tất cả thành viên trong gia đình Quỳnh. Bây giờ khi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng nhưng mỗi dịp Tết, Quỳnh luôn gác hết mọi công việc để tranh thủ về quê, sum họp gia đình.

Quỳnh ở Buôn Ma Thuột nên mỗi dịp Tết sẽ được hưởng khí trời se lạnh của mùa cuối đông sang xuân. Mỗi lúc như vậy, được ngồi quanh nồi bánh tét cùng cả nhà hàn huyên mọi chuyện buồn vui trong một năm qua, cảm giác đó luôn tuyệt vời nhất vì nó giúp bản thân Quỳnh hóa giải tất cả thăng trầm trải qua trong một năm và tiếp thêm năng lượng để khởi đầu năm mới.

Những điều gì bạn thường muốn thực hiện trong dịp Tết?

- Mỗi dịp Tết, điều Quỳnh mong muốn nhất là được sum họp cùng gia đình, cùng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ giao thừa để rước ông bà và đặc biệt đêm giao thừa còn là sinh nhật mẹ nên sự thiêng liêng của khoảnh khắc giao mùa càng sâu đậm hơn.

Tết hầu như Quỳnh rất ít đi chơi, chỉ đi lễ chùa vào sáng mùng 1, sau đó đi tảo mộ và chúc Tết họ hàng. Quỳnh yêu quý những khoảnh khắc như thế nên đối với Quỳnh chỉ cần Tết có gia đình là đủ đầy, không cần sắm sửa quá cầu kỳ.

Thích khám phá cái mới

2022 của Duyên Quỳnh sẽ bắt đầu bằng dự án nào cho âm nhạc? Sau khi thể hiện bài hát chủ đề trong bom tấn Encanto (của Disney) gây sốt và được chính Giám đốc Sáng tạo của Disney hết lời khen ngợi, bạn có nghĩ mình sẽ mở rộng thêm lĩnh vực lồng tiếng phim ca nhạc?

- Thường thì Quỳnh sẽ không vạch trước quá rõ ràng các kế hoạch vì Quỳnh tin là nghệ thuật cần có điểm chạm cảm xúc, nếu mình hoạch định nhưng không tìm được điểm rơi của cảm xúc thì sản phẩm sẽ không được hoàn hảo như ý mình muốn. Vậy nên 2022 cũng vậy, Quỳnh chỉ có thể "bật mí" là vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 Quỳnh sẽ phát hành MV mới với chủ đề tình mẹ con. Đây sẽ là 1 sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca khúc này cũng sẽ được trình diễn trong live show kỷ niệm 20 năm sáng tác của anh Chung, hy vọng trong năm 2022 Quỳnh và anh Chung sẽ có thêm nhiều tác phẩm nữa gửi tặng đến quý khán giả. Sau đó Quỳnh sẽ tiếp tục chuỗi dự án Sing - Soul - Share gồm những ca khúc do Quỳnh sáng tác và trình bày.





Bên cạnh đó, vai diễn lồng tiếng Isabela trong Encanto đã tạo được cho Quỳnh dấu ấn nhất định trong lòng khán giả cũng như giới chuyên môn, vậy nên nếu có cơ hội Quỳnh vẫn sẽ tiếp tục thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng phim.

Đối với Quỳnh, ca hát vẫn luôn là niềm đam mê mãnh liệt nhất. Nhưng Quỳnh là người thích khám phá cái mới cũng như muốn kiểm chứng giới hạn và ý chí của bản thân như thế nào; nên Quỳnh đã, đang và sẽ tiếp tục thử sức với nhiều cái mới hơn trong nghệ thuật. Nguyễn Duyên Quỳnh

So với đồng nghiệp cùng trang lứa, độ “phủ sóng” của Duyên Quỳnh đa dạng. Sự đa năng của một nghệ sĩ cũng là lợi thế, nhưng đó là sự thử sức để khám phá mọi giới hạn hay Duyên Quỳnh đang “tìm kiếm” điều gì cho hành trình nghệ thuật của mình?

- Thực sự đối với Quỳnh, ca hát vẫn luôn là niềm đam mê mãnh liệt nhất. Nhưng Quỳnh là người thích khám phá cái mới cũng như muốn kiểm chứng giới hạn và ý chí của bản thân như thế nào nên Quỳnh đã, đang và sẽ tiếp tục thử sức với nhiều cái mới hơn trong nghệ thuật, không để bản thân bị bó buộc bởi bất cứ rào cản nào.

Sự may mắn trong nghề, cái duyên trong nghệ thuật, theo bạn, quan trọng thế nào đối với một nghệ sĩ? Bạn nghĩ mình đã chạm được những điều đó chưa?

- Theo Quỳnh, không chỉ riêng nghệ sĩ mà tất cả chúng ta ai cũng cần có cái duyên với nghề (mà mình chọn) và cần có sự may mắn. Cái duyên là do sự tinh tế, tư duy nhạy bén của mỗi người còn may mắn sẽ đến từ sự tích cực của chúng ta, tích cực sẽ tạo ra năng lượng tươi mới, thúc đẩy sự sáng tạo vượt bậc trong mỗi con người, từ đó sẽ thu hút sự vật, sự việc xung quanh hướng về phía mình.

Vậy nên cái duyên và may mắn phụ thuộc vào bản thân mình, dù mình chưa có được vị trí cao nhất, chưa được biết đến nhiều như những người khác nhưng khi gặp gỡ, làm việc mình nhận được sự ủng hộ, tán dương, yêu mến,... đó chính là đỉnh cao của may mắn và duyên của bản thân mình. Quỳnh luôn biết tự hài lòng với điều đó.

Trong ca hát hay nghệ thuật nói chung, khát khao tỏa sáng, tiệm cận khán giả hẳn luôn thường trực với người làm nghề. Nhưng cũng có người chọn cách an toàn hơn, biết đủ với khả năng của mình, với khán giả của mình. Duyên Quỳnh thì sao?

- Về điều này thì Quỳnh cũng giống bao nghệ sĩ khác, luôn khát khao được tỏa sáng trên sân khấu, được khán giả biết đến nhiều hơn. Nhưng Quỳnh chọn con đường cân bằng, tức là Quỳnh sẽ thổi chất riêng của mình vào thị hiếu chung của số đông để mọi người có thể dễ dàng nhận ra đó là Quỳnh chứ không thể là ai khác. Theo hướng này, con đường Quỳnh đi sẽ dài hơn, thử thách nhiều hơn nhưng đích đến của nó sẽ là sự đón nhận bền vững của những ai tiếp xúc với Quỳnh cũng như các thành quả nghệ thuật của Quỳnh.

Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất trong âm nhạc/ nghệ thuật, cũng như với cuộc sống của Duyên Quỳnh?

- Đó chính là ba và mẹ Quỳnh. Vì, để có được một Nguyễn Duyên Quỳnh cứng cáp và mạnh mẽ như ngày hôm nay chính là sự hòa trộn tính cách, năng khiếu và tư duy của ba và mẹ. Ba mẹ chính là những người thầy đầu tiên dạy cho Quỳnh từng nốt nhạc, từng câu hát, truyền cho Quỳnh ngọn lửa đam mê với nghệ thuật. Ba mẹ cũng chính là những người thầy đầu tiên dạy cho Quỳnh cách sống, cách đối mặt với mọi sóng gió cuộc đời. Ba mẹ luôn nhắc nhở Quỳnh rằng: “Phải tu nhiều đời nhiều kiếp con mới được mang sinh mạng con người, nếu chỉ để sống thôi thì không đủ mà con phải sống tử tế”.

Cảm ơn Nguyễn Duyên Quỳnh đã chia sẻ!