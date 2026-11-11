'Ca sĩ mặt nạ' miễn phí nhạc nền cho quán cà phê, nhà hàng trên cả nước

Nhạc từ chương trình Ca sĩ mặt nạ được phát miễn phí tại nhiều không gian kinh doanh Ảnh: NSX

DatVietVAC, nhà sản xuất The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ, vừa thông báo cấp quyền sử dụng miễn phí (FOC) các bản ghi âm ca khúc thuộc danh mục nhạc của chương trình. Theo đó, từ ngày 11.11.2026 đến hết 11.1.2027, các đối tác trên toàn quốc được phép sử dụng những ca khúc này làm nhạc nền tại các địa điểm kinh doanh, thương mại mà không phải trả phí.

Chương trình áp dụng cho nhiều loại hình địa điểm như quán cà phê, nhà hàng, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, khách sạn, resort, spa, phòng gym, rạp chiếu phim, văn phòng, sân bay, nhà ga và các khu vực dịch vụ công cộng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhạc nền (background music - BGM) được hiểu là việc phát các bản ghi âm qua hệ thống âm thanh tại địa điểm thực tế, nhằm tạo không gian âm nhạc và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc sử dụng các ca khúc phải thông qua playlist chính thức trên những nền tảng được DatVietVAC chỉ định, gồm Spotify, Zing MP3 và NCT.

Đơn vị sản xuất lưu ý nhiều quy định khi sử dụng nhạc để tránh vi phạm quyền sử dụng Ảnh: NSX

Tuy nhiên, quyền sử dụng miễn phí chỉ áp dụng đối với việc phát nhạc nền tại các địa điểm thực tế thuộc phạm vi chương trình. Những hình thức sử dụng khác như sao chép, tải xuống, lưu trữ bản ghi âm để phát lại; chỉnh sửa, cắt ghép; đăng tải, chia sẻ trên môi trường trực tuyến, mạng xã hội; sử dụng trong quảng cáo, video hoặc các nội dung khác và biểu diễn đều không thuộc phạm vi cấp quyền.

DatVietVAC nhấn mạnh, việc sử dụng bản ghi âm không đúng phạm vi công bố có thể cấu thành hành vi vi phạm và đơn vị sử dụng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Việt Nam.

Theo đại diện nhà sản xuất, chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận âm nhạc từ Ca sĩ mặt nạ, đưa các ca khúc đến gần hơn với công chúng trong đời sống thường nhật. Đồng thời, đây cũng là nguồn nhạc nền bổ sung cho các đối tác trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ.