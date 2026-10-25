Negav bị loại khỏi 'Ca sĩ mặt nạ'

Trấn Thành dành lời khuyên cho Negav trong hành trình nghệ thuật Ảnh: DatVietVAC

Đồng hành cùng ban cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và Ngô Kiến Huy trong tập 4 The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ là hai khách mời Đức Phúc và Hà Nhi. Trong tập này, Gauci là mascot đầu tiên biểu diễn. Lựa chọn Có hẹn với thanh xuân, Gauci mang đến một màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng. Qua phần trình diễn, mascot cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát. Những thay đổi này cho thấy sự nghiêm túc trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho vòng thi mới.

Trong phần giao lưu, mascot chia sẻ từng tự ti về giọng hát, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể tham gia một cuộc thi âm nhạc. Đến với The Masked Singer Vietnam, Gauci muốn thử thách giới hạn của chính mình, tìm câu trả lời cho việc liệu bản thân có thể làm được hay không, đồng thời tận hưởng cơ hội đứng trên sân khấu để thể hiện niềm đam mê âm nhạc.

Báo Berry (thứ 3 từ phải sang) vươn lên dẫn đầu sau tập 4 Ca sĩ mặt nạ Ảnh: DatVietVAC

Khép lại các phần trình diễn của bảng A vòng 2, Koalaoke bất ngờ khi vươn lên vị trí dẫn đầu với 35,2% bình chọn. Báo Berry theo sát ở hạng 2 với 22,9%, Mad Long xếp hạng 3 với 16,2%. Gauci đứng hạng 4, trong khi Dê du ký khép lại bảng đấu ở hạng 5. Tuy nhiên, khi tổng hợp kết quả bình chọn của cả vòng 1 và vòng 2, cục diện bảng đấu có sự thay đổi. Với 26,7% tổng bình chọn, Báo Berry vươn lên dẫn đầu, theo sau là Koalaoke với 24,8%. Mad Long giữ vị trí thứ 3 với 17,6%, Dê du ký đạt 16,2% và Gauci xếp cuối với 14,8%.

Negav lộ diện, bày tỏ mong muốn được sống như Trấn Thành

Kết quả này đồng nghĩa Gauci phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ, khép lại hành trình tại The Masked Singer Vietnam 2026. Danh tính được hé lộ là rapper Negav.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Negav cho biết anh mong muốn có cơ hội đứng trên sân khấu, được hát thật nhiều, sống trọn với đam mê và tự tin thể hiện bản thân. "Tôi không phải là người hát quá xuất sắc. Trước đây tôi luôn tự ti về giọng hát của mình. Sau Covid-19, cột hơi của tôi bị hạn chế. Khi The Masked Singer Vietnam năm nay khởi động, tôi muốn tham gia để xem mình có làm được không. Hành trình vừa qua khiến tôi thấy tự hào vì bản thân đã thử sức ở một không gian âm nhạc khác, vượt qua những giới hạn quen thuộc và cho khán giả thấy thêm một khía cạnh của mình", anh nói.

Rapper Negav dừng chân sớm nhất tại Ca sĩ mặt nạ 2026 Ảnh: DatVietVAC

Negav cũng bày tỏ mong muốn được sống như Trấn Thành - một người có thể mang tiếng cười đến cho mọi người, theo đuổi những mục tiêu lớn và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Nam rapper cho biết đã học hỏi được nhiều điều từ đàn anh.

Sau màn lộ diện, các cố vấn ghi nhận sự tiến bộ của Negav cùng màu giọng đặc trưng. Trấn Thành nhận xét nam rapper sống bản năng, tự nhiên và chính sự khác biệt ấy giúp anh tạo dấu ấn, được khán giả nhận ra giữa đám đông.

Nam cố vấn cũng bày tỏ kỳ vọng Negav sẽ tiếp tục trưởng thành thông qua quá trình rèn luyện, từng bước phát triển kỹ năng để tiến xa hơn trên con đường âm nhạc. Trấn Thành chia sẻ: "Tôi chỉ mong một ngày nào đó được thấy một Negav của rèn luyện và trưởng thành, trui rèn. Để làm sao, mình đã xài bản năng trong nhiều năm thì ta phải tính đến chuyện phải có kỹ năng. Tại vì được yêu thương đã khó, giữ được sự yêu thương đó càng khó hơn".