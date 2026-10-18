Mascot khiến Trấn Thành trầm trồ tại bảng đấu 'Ca sĩ mặt nạ'

Heo má hồng phô diễn kỹ thuật “khủng” khiến Trấn Thành trầm trồ Ảnh: DatVietVAC

Tại tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ có sự góp mặt của hai cố vấn khách mời Bảo Anh, Tăng Duy Tân, tham gia cùng Trấn Thành, Bích Phương. Ban cố vấn cùng tìm ra loạt giọng ca bí ẩn tại bảng C, gồm Bò sữa Achu, Heo má hồng, Khỉ xù mì, Lion vui tươi, Cao bồi lang.

Trước khi bước vào những màn trình diễn của bảng C, ban cố vấn đã có màn khởi động đầy hào hứng với trò chơi “Hát đục lỗ”. Ngay khi nghe thể lệ, Trấn Thành nhanh chóng di chuyển sang vị trí của Bảo Anh, nhường chỗ cho cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân. Màn đổi chỗ đầy chủ động của nam cố vấn khiến không khí chương trình trở nên sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Khép lại trò chơi, đội Bảo Anh - Trấn Thành giành chiến thắng và có những quyền lợi ưu tiên trên ghế cố vấn.

Ca sĩ Tăng Duy Tân và Bích Phương được các cố vấn nhiệt tình "đẩy thuyền" trong chương trình Ảnh: DatVietVAC

Loạt mascot khiến ban cố vấn đau đầu tìm danh tính

Bò sữa Achu mở màn bảng C với ca khúc Sài Gòn đau lòng quá, mang đến màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, giàu tính tự sự. Bản phối kết hợp piano, guitar và dàn dây, tạo không gian cảm xúc trước khi được đẩy lên cao trào bằng tiết tấu trống. Ngay khi nhân vật cất giọng, màu sắc âm thanh có phần nữ tính khiến các cố vấn phải tập trung phân tích từng chi tiết. Trấn Thành nhận định đây có thể là một giọng nam sở hữu quãng cao, đồng thời liên tưởng đến màu sắc của ca sĩ indie Khiêm.

Cao bồi lang xuất hiện với ca khúc Mất kết nối, mang đến bản trình diễn giàu năng lượng với chất giọng rock cao, khàn và khả năng đẩy quãng lên những nốt cao đầy thử thách. Sự đối lập giữa giọng nói khi giao lưu và giọng hát trên sân khấu khiến ban cố vấn bối rối. Bích Phương thừa nhận bản thân chưa thể tìm ra đáp án nhưng vẫn quyết định ghi Đàm Vĩnh Hưng vào phiếu dự đoán. Trong khi đó, Tăng Duy Tân lại đưa ra một lựa chọn khác là NSND Thanh Lam.

Heo má hồng trở thành nhân tố được chú ý sau màn thể hiện Cầm kỳ thi họa Ảnh: DatVietVAC

Lựa chọn Cầm kỳ thi họa, Heo má hồng mang đến cách tiếp cận mới với bản phối rock, làm nổi bật khả năng xử lý những quãng giọng rộng trên nền phối mạnh mẽ, đồng thời giữ được màu sắc dân gian đặc trưng. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ban cố vấn đã không giấu được sự bất ngờ trước chất giọng của nhân vật. Tăng Duy Tân nhận định đây có thể là một ca sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm, sở hữu kỹ thuật sân khấu điêu luyện. Trấn Thành cũng cho rằng giọng hát được xử lý quá bài bản, có thể là kết quả của quá trình đào tạo chuyên nghiệp. Đồng thời, anh nghi ngờ đây chưa phải giọng thật của nhân vật.

Đáng chú ý, bản phối mang màu sắc rock đặt ra thử thách không nhỏ với một ca khúc có quãng rộng và nhiều đoạn đòi hỏi khả năng kiểm soát giọng hát. Thế nhưng, Heo má hồng vẫn xử lý gọn gàng, đặc biệt ở những nốt cao mang đậm âm hưởng dân gian. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc, khả năng biến hóa và cách làm chủ sân khấu đã khiến các cố vấn liên tục đưa ra những cái tên khác nhau như Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê, thậm chí cả NSND Thanh Hoa.

Rời khỏi những màn phô diễn kỹ thuật, Lion vui tươi mang đến một màu sắc cảm xúc khác với ca khúc Rất lâu rồi mới khóc. Trên sân khấu, mascot lựa chọn màu sắc rock ballad, khai thác tâm trạng buồn và những tổn thương trong tình yêu. Trái với vẻ ngoài có phần mạnh mẽ, hổ báo của mascot, giọng hát lại bộc lộ sự dày dạn, nội lực và giàu cảm xúc. Sự tương phản này mang đến một bất ngờ thú vị, đồng thời khiến ban cố vấn bắt đầu hướng suy luận đến những giọng ca trẻ có khả năng truyền tải cảm xúc tốt.

Khỉ xù mì dẫn đầu bình chọn sau tập 3 The Masked Singer Vietnam Ảnh: DatVietVAC

Khép lại những màn trình diễn tại bảng C, Khỉ xù mì xuất hiện với hình tượng chú khỉ tinh nghịch nhất khu phố. Với ca khúc Gạt đi nước mắt, mascot lựa chọn một tiết mục có tiết tấu sôi động, đòi hỏi khả năng xử lý linh hoạt giữa giai điệu và phần rap. Màn trình diễn cho thấy sự trẻ trung, nội lực và khả năng biến hóa trong cách thể hiện của nhân vật. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, chất giọng lại trở thành manh mối khiến ban cố vấn đi vào ngõ cụt.

Khép lại vòng 1 bảng C, Khỉ xù mì tạm dẫn đầu với 26,67% bình chọn. Heo má hồng xếp thứ hai với 20,95%, theo sau là Lion vui tươi với 20%. Bò sữa Achu đứng ở vị trí thứ tư với 17,14%, trong khi Cao bồi lang xếp thứ năm với 15,24%.