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    Khánh Ly, Trần Tiến tìm kiếm những giọng hát mới cho nhạc Trịnh

    Lạc Xuân
    Lạc Xuân
    Ca sĩ Khánh Ly khuyến khích người trẻ tự tin thể hiện nhạc Trịnh theo cách riêng. Bởi theo bà, một giọng hát chạm đến trái tim người nghe không nhất thiết phải phô diễn kỹ thuật mà trước hết cần xuất phát từ tình yêu âm nhạc và sự chân thành.
    Khánh Ly: Đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

    Ca sĩ Khánh Ly khuyến khích người trẻ tự tin hát nhạc Trịnh Công Sơn

    Ảnh: BTC

    Gia đình Trịnh Công Sơn ủng hộ người trẻ làm mới nhạc Trịnh

    Hướng đến việc gìn giữ và lan tỏa giá trị âm nhạc Trịnh Công Sơn trong đời sống đương đại, chương trình Hát cùng Trịnh - Viet Legacy Awards 2027 không chỉ tìm kiếm những giọng hát giàu cảm xúc mà còn mở rộng cơ hội cho người yêu nhạc, tài năng trẻ, nhà sản xuất âm nhạc, người làm hòa âm, phối khí... tham gia thể hiện và sáng tạo trên nền tảng nhạc Trịnh.

    Với sự ủng hộ của gia đình nhạc sĩ, chương trình kỳ vọng tạo không gian để các thế hệ nghệ sĩ tiếp nối những giá trị âm nhạc mà Trịnh Công Sơn để lại. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết gia đình luôn trân trọng và biết ơn những nghệ sĩ đã thể hiện ca khúc của anh trai mình trong suốt nhiều thập niên.

    Bà nhắc đến nhiều giọng ca thuộc các thế hệ, từ danh ca Khánh Ly, Bảo Yến, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, Đức Tuấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương đến Mỹ Tâm, Lân Nhã, Uyên Linh... Mỗi người với cách thể hiện riêng đã góp phần đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn đến gần hơn với công chúng. Những thử nghiệm mới của Hà Lê hay Trần Thế Thể Thiên cũng cho thấy sức gợi mở của nhạc Trịnh đối với nghệ sĩ trẻ.

    "Chúng ta nên đón nhận những bạn trẻ, để dòng nhạc của anh Sơn, cũng như âm nhạc của nhiều nhạc sĩ khác được tiếp nối mãi mãi với tất cả quần chúng yêu nhạc", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ. 

    Khánh Ly: Đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn - Ảnh 2.

    Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh mong muốn đón nhận những sáng tạo mới của các nghệ sĩ trẻ để âm nhạc Trịnh Công Sơn tiếp tục được lan tỏa qua nhiều thế hệ

    Ảnh: BTC

    Trong khi đó, danh ca Khánh Ly cũng khuyến khích người trẻ tự tin thể hiện nhạc Trịnh, không nên nghĩ rằng chỉ những danh ca mới có thể hát được dòng nhạc này. 

    "Tôi nhận thấy bây giờ có rất nhiều người hát rất hay, họ chẳng cần tranh đua kỹ thuật, chẳng cần bóng bẩy, hay đợi ai công nhận, cũng chẳng sống bằng nghề ca sĩ. Và có những giọng hát chạm được vào trái tim của người nghe. Cho nên các bạn trẻ hãy cứ hát, đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn. Ngoài tình yêu dành cho âm nhạc, một chút năng khiếu, không cần quá tài năng mà cần có sự may mắn", bà bày tỏ.

    Khánh Ly cho biết bà đến với ca hát từ khi còn nhỏ, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Hơn nửa thế kỷ qua, những bản tình ca Việt Nam đã trở thành nguồn sống của bà. Với nữ danh ca, ca hát đơn giản xuất phát từ tình yêu, không phải để tìm kiếm lời khen hay sự công nhận từ người khác. 

    Bà cũng bày tỏ mong muốn được lắng nghe những giọng hát, gương mặt mới tại cuộc tuyển chọn Hát cùng Trịnh, qua đó chứng kiến các thế hệ bước tiếp con đường âm nhạc mà thế hệ mình đã đi qua

    Từ tôn trọng nguyên bản đến những thử nghiệm

    Hát cùng Trịnh - Viet Legacy Awards 2027 được sự ủng hộ và đồng hành tinh thần của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dàn cố vấn nghệ thuật danh dự gồm ca sĩ Khánh Ly, nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. 

    Theo ban tổ chức, mục tiêu chương trình không chỉ tìm kiếm những giọng hát có khả năng thể hiện ca khúc Trịnh Công Sơn, mà còn khuyến khích người tham gia tìm ra cách cảm nhận và diễn giải riêng đối với nhạc Trịnh. Người tham gia có thể thể hiện tác phẩm theo tinh thần tôn trọng nguyên bản, đồng thời phát huy dấu ấn cá nhân thông qua cách dàn dựng, biểu diễn nhạc cụ, vũ đạo, nghệ thuật kể chuyện hoặc thử nghiệm các phong cách như jazz, soul, electronic...

    Khánh Ly: Đừng nghĩ chỉ có danh ca mới hát được nhạc Trịnh Công Sơn - Ảnh 3.

    Chương trình mong muốn kết nối cộng đồng yêu nhạc Trịnh ở nhiều thế hệ, khuyến khích những cách thể hiện từ chân thành, bản sắc đến đột phá

    Ảnh: BTC

    Chương trình gồm ba vòng, kết hợp tuyển chọn trực tuyến và biểu diễn trực tiếp. Ở vòng "Khởi động" (15.11 - 31.12.2026), thí sinh gửi video thể hiện một ca khúc Trịnh Công Sơn để chọn ra 30 ứng viên. Tại vòng "Dấu ấn" (1.1 - 28.2.2027), các ứng viên thực hiện video dự thi, kết hợp kể câu chuyện âm nhạc cá nhân với phần thể hiện hoặc sáng tạo trên nền tác phẩm của nhạc sĩ, qua đó chọn 10 gương mặt vào chung kết. Vòng "Tỏa sáng" dự kiến diễn ra ngày 4.4.2027 tại TP.HCM. Top 10 sẽ biểu diễn trực tiếp trong đêm gala, tranh giải và nhận bình chọn từ khán giả. 


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