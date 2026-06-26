Ca sĩ Mỹ Tâm đính chính

Cách đây không lâu, hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm có mặt tại sân AT&T hôm 22.6 cổ vũ cho đội Argentina trong trận gặp Áo nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khoảnh khắc này của giọng ca Ước gì sau đó bị gán ghép với nội dung tiêu cực, khiến phía nữ ca sĩ phải lên tiếng làm rõ.

Phản hồi của phía ca sĩ Mỹ Tâm

Trong bài đăng mới đây, phía công ty của Mỹ Tâm (MTE) cảnh báo về việc có những thông tin, hình ảnh giả mạo nữ ca sĩ. Đơn vị này cho biết thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh được tạo dựng bởi công nghệ AI, cắt ghép và lan truyền với nội dung sai sự thật liên quan đến nhà sản xuất phim Tài.

“MTE khẳng định đây là những nội dung hoàn toàn giả mạo, không phản ánh sự thật và lợi dụng công nghệ AI để tạo ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ cũng như tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên không gian mạng”, phía công ty chia sẻ.

Trước đó, hình ảnh Mỹ Tâm đi xem World Cup từng gây sốt trên mạng xã hội Ảnh: NVCC

Phía Mỹ Tâm mong khán giả và cộng đồng mạng tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào. Theo đơn vị, việc tạo lập, phát tán hoặc chia sẻ những nội dung giả mạo không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân tổ chức mà còn có thể khiến người thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ và tính chất của hành vi.

“MTE trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành và sự tỉnh táo của quý khán giả trong việc cùng xây dựng một môi trường mạng văn minh, an toàn và có trách nhiệm”, đơn vị này phản hồi thêm.

Bài đăng của phía Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây được xem là cách phản ứng khéo léo của nữ ca sĩ trước những thông tin tiêu cực đang được lan truyền. Từ vụ việc, nhiều người cũng nêu vấn đề về việc cảnh giác trước những thông tin, hình ảnh không đúng sự thật được tạo ra từ công nghệ AI trong đời sống hiện đại.

Trước đó, nhiều sao Việt cũng gặp tình huống bị mạo danh từ những sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, phải lên tiếng đính chính. Cụ thể, một số kẻ xấu sử dụng hình ảnh của Nhật Kim Anh, Lý Hải, Đan Trường… để tạo dựng các clip quảng cáo với mục đích trục lợi. Ngô Thanh Vân từng 2 lần lên tiếng đính chính, cho biết đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm.