Ca sĩ nào đang 'hot' nhất hiện nay?

Hieuthuhai, Soobin Hoàng Sơn "so kè" Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP (30 tuổi) từng là "hiện tượng âm nhạc" từ năm 2013 với ca khúc Cơn mưa ngang qua, nối tiếp bằng Em của ngày hôm qua; rồi trở thành ngôi sao vào năm 2017 khi Lạc trôi, Nơi này có anh ra mắt. Anh giữ vững vị trí ngôi sao hạng A nổi bật nhất trong số các ca sĩ trẻ khi duy trì sức hút mạnh mẽ với loạt ca khúc đình đám như Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh kết hợp các nhà sản xuất nước ngoài. Hiện Sơn Tùng M-TP vẫn được xem là "superstar" (siêu sao) của giới showbiz Việt, nhưng các ca khúc mới tung ra thời điểm này của anh đã bớt đi sức hút cuồng nhiệt như trước.

Sau 10 năm kể từ khi Sơn Tùng M-TP vượt qua nhiều tên tuổi khác chiếm giữ vị trí sao trẻ sáng nhất nhạc Việt, hiện tại có vài cái tên khác "nhăm nhe" soán ngôi. Mới đây, Hieuthuhai và Soobin Hoàng Sơn đã bật lên, tỏa sáng khiến công chúng so sánh, dự đoán sẽ "vượt mặt" Sơn Tùng M-TP thời gian tới.

Từ trái qua: Đức Phúc, Quang Anh Rhyder, Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Isaac nhận giải ở Anh trai say hi Ảnh: NSCC

Hieuthuhai (tên thật Trần Minh Hiếu, 25 tuổi) trong 2 năm qua xuất hiện như một ngôi sao giải trí với độ nổi tiếng tăng vọt theo thời gian. Lần đầu được biết đến qua King of Rap 2020, gây ấn tượng với ngoại hình điển trai và lời rap cuốn hút, anh tận dụng cơ hội, tham gia tiếp các "game show quốc dân" như 2 Ngày 1 Đêm giúp phủ sóng tên tuổi, ra mắt album đầu tay Ai cũng bắt đầu từ đâu đó để khẳng định thực lực chuyên môn, gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc cũng như sở hữu lượng fan hùng hậu. Năm nay, anh tiếp tục tham gia show nhạc Anh trai say hi đình đám và giành ngôi vị quán quân với 1.061.492 lượt bình chọn, nổi trội so với 29 nam ca sĩ khác khi liên tục được chọn làm đội trưởng, có chiến lược khôn ngoan để khán giả thấy được sự bứt phá của mình. Danh sách các ca khúc mà Hieuthuhai giữ vị trí top trending (thịnh hành) nhiều không đếm xuể. Sau chương trình, mức độ nổi tiếng của anh tăng thêm nhiều bậc, hiện là cái tên được săn đón bậc nhất ở rất nhiều show diễn, cùng với đó là fandom (cộng đồng người hâm mộ) ngày càng mở rộng quy mô. Mới đây, anh vượt qua Sơn Tùng M-TP về lượt người nghe tháng 9 trên nền tảng âm nhạc Spotify với 1.614.816 lượt. Xếp thứ 2 là nữ ca sĩ t'linh với 1.580.917 lượt người nghe; còn Sơn Tùng M-TP giữ vị trí số 3 với 1.571.475 lượt… Hai bảng xếp hạng chuyên thống kê, đánh giá độ ảnh hưởng của các cá nhân trên mạng xã hội là BuzzMetrics và Kompa cũng công bố Hieuthuhai đứng đầu danh sách những người ảnh hưởng nhất mạng xã hội trong tháng.

Cùng với Anh trai say hi, show âm nhạc truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng đang gây sốt, nhất là khi concert diễn trực tiếp cuối tuần qua thu hút hơn 20.000 người xem. "Anh tài" Soobin Hoàng Sơn (tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 32 tuổi) được xem là toàn năng và nổi bật với nhiều tiết mục, điểm "hỏa lực" luôn dẫn đầu 33 ca sĩ tham gia chương trình. Anh được so sánh với Hieuthuhai, vì xét về thành tích âm nhạc, trình độ giọng hát và thâm niên trong nghề với loạt hit như Xin đừng lặng im, Phía sau một cô gái, BlackJack (Anh là kẻ may mắn), Tháng năm, Đi để trở về... thì anh có phần nhỉnh hơn Hieuthuhai, dù độ "phủ sóng quốc dân" của anh có thể chưa bằng đồng nghiệp. Hai nam ca sĩ này hiện là cái tên chiếm lĩnh các show diễn, sắp sửa "chạm trán" trong đại nhạc hội 8WONDER Winter 2024 phiên bản supershow vào tối 8.12 tại đại đô thị Vinhomes Grand Park - TP.HCM với sự góp mặt của ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons.

Gương mặt "hot" còn nhiều cái tên khác

Do sức hút của hai chương trình trên, nên khán giả đang tập trung chú ý vào Hieuthuhai và Soobin Hoàng Sơn và lấy Sơn Tùng M-TP làm "thước đo" vì chung màu sắc âm nhạc. Thế nhưng, trong số những tên tuổi ca sĩ đang "hot" nhất nhạc Việt hiện còn nhiều cái tên khác.

Từ trái qua: Soobin Hoàng Sơn, Binz, Jun Phạm, Kay Trần của show Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NSCC

Nếu không kể những ngôi sao hàng đầu luôn giữ sức hút theo năm tháng và luôn cập nhật xu hướng âm nhạc mới để bắt kịp thị hiếu khán giả như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng…, nhạc Việt còn có nhiều cái tên cũ lẫn mới, đang ngày càng thăng hạng với những bước tiến mới về kỹ năng trình diễn, giọng hát… được khán giả yêu thích như: Quang Anh Rhyder (Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013, Á quân Anh trai say hi 2024), Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, Jun Phạm, Binz, Kay Trần, Mono, Isaac, Tăng Duy Tân, Đức Phúc, Wren Evans, Vũ., Đen, Quốc Thiên, Uyên Linh, Hà Nhi, Tóc Tiên, Trung Quân, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi…

Quán quân Vietnam Idol 2008 Quốc Thiên vừa có liveshow riêng hôm 13.10 hát live truyền cảm xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ bên cạnh các màn vũ đạo đã chứng minh được vị trí hiện tại trong lòng khán giả khi Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội lấp đầy 4.000 chỗ ngồi. Sắp tới, anh tiếp tục trình diễn show này tại Đà Lạt vào tối 2.11 với các ca sĩ khách mời Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic, Binz, Hà Nhi.

Bên cạnh đó, có hơn 8.000 khán giả có mặt tại concert của Vũ. tại TP.HCM tối 12.10 và trong hơn 2 giờ của đêm diễn, anh cùng các khách mời Hà Anh Tuấn, Madihu, Low G, Khang Chillies mang tới gần 30 ca khúc với bản phối mới. Concert Bảo tàng của nuối tiếc sẽ tiếp tục đến với Hà Nội ngày 26.10 và có thể nói anh hiện là ca nhạc sĩ thành công, có lượng khán giả yêu thích riêng rất đông đảo. Ngoài ra, ca sĩ Uyên Linh cũng đang tất bật với concert The Vocalist tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tối 9.11…

Vũ. (phải) và Hà Anh Tuấn trong concert Bảo tàng của nuối tiếc thu hút khán giả tại TP.HCM Ảnh: NSCC

Từ câu chuyện ai đang là ca sĩ "hot" nhất hiện nay, dựa trên nhiều yếu tố, ca sĩ Bằng Kiều đưa ra quan điểm: "Có bao nhiêu triệu view trên YouTube hay mạng xã hội, nhưng là ca sĩ thì phải làm show bán vé, nếu ra bán vé mà không bán được thì chưa phải là một người nghệ sĩ có sức hút thật sự". Tuy nhiên, nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Duy lại cho rằng: "Không thể phủ nhận giá trị của lượt view hay độ phủ sóng trên các phương tiện thông tin của nghệ sĩ thời nay, vì thể hiện độ lan tỏa của một sản phẩm âm nhạc và mức độ quan tâm từ khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Nếu làm được việc có view và sức hút thực tế như Sơn Tùng M-TP, Đen, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn... vừa có lượng view lớn, vừa cháy vé mỗi khi tổ chức concert thì còn gì bằng, và đó là điều các ca sĩ đang nổi hiện nay nên hướng tới để thể hiện tầm nhìn dài hạn của một nghệ sĩ".