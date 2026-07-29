Ca sĩ Quang Lê đính chính

Mới đây, thông tin về tình trạng sức khỏe của ca sĩ Quang Lê được nhiều người quan tâm. Trên mạng xã hội, một trang đưa tin giọng ca Cô hàng xóm mắc bệnh tiểu đường vừa được điều trị khỏi. Trước những tin tức đang lan truyền, Quang Lê lên tiếng làm rõ, đồng thời cảnh báo khán giả trước những trường hợp giả mạo với mục đích trục lợi.

Phản hồi của Quang Lê

Theo Quang Lê, thông tin liên quan đến việc anh mắc bệnh tiểu đường là sai sự thật. Anh chia sẻ: “Gần đây, tôi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của tôi để quảng cáo sản phẩm với nội dung “Quang Lê được chữa khỏi dứt điểm bệnh tiểu đường". Tôi xin khẳng định tôi không tham gia, không xác nhận và không cho phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình trong quảng cáo này”.

Ca sĩ Quang Lê bác tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe Ảnh: NVCC

Thông qua bài viết, Quang Lê mong khán giả nắm thông tin, không chia sẻ và không mua sản phẩm từ những quảng cáo giả mạo sử dụng hình ảnh của mình. Anh cũng mong cơ quan chức năng xem xét, xử lý các trường hợp giả mạo hình ảnh, tên tuổi của mình để quảng cáo sai sự thật, từ đó bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngăn chặn những thông tin gây hiểu lầm tiếp tục lan truyền.

Quang Lê không phải nghệ sĩ đầu tiên bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi. Trước đó, nhiều sao Việt như Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Lại Văn Sâm… từng phải lên tiếng vì nhiều trang bán hàng không rõ nguồn gốc nhưng sử dụng hình ảnh, video hoặc dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo với mục đích quảng bá, bán sản phẩm. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng uy tín của sao Việt mà còn ảnh hưởng đến những khán giả vì tin tưởng nghệ sĩ mà mua hàng.

Theo luật sư Hà Thị Kim Liên (Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam), cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý và việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Do đó, nếu tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân mà không được phép của cá nhân đó là hành vi vi phạm pháp luật nếu không thuộc trường hợp loại trừ. Luật sư Hà Thị Kim Liên cho biết thêm, người có hình ảnh có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.