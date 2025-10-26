Ca sĩ Sofia phải bồi thường cho công ty của Châu Đăng Khoa hơn 7,3 tỉ đồng

Vừa qua, TAND khu vực 5, TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ “tranh chấp hợp đồng độc quyền quản lý, khai thác hoạt động nghệ thuật”, đã tuyên buộc bà Phạm Thị Đan Trang (26 tuổi, nghệ danh Sofia) bồi thường hơn 7,3 tỉ đồng cho Công ty TNHH Super Brothers (do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa làm đại diện pháp luật).

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và ca sĩ Sofia ẢNH: FBNV

Theo đơn khởi kiện hồi tháng 9.2024, nguyên đơn là Công ty TNHH Super Brothers trình bày, ngày 21.1.2021, Công ty TNHH Super Brothers (gọi tắt Công ty Super Brothers) và bà Sofia ký hợp đồng độc quyền về quản lý và khai thác hoạt động nghệ thuật.

Ngày 21.1.2022, các bên ký hợp đồng sửa đổi, theo đó công ty độc quyền quản lý, khai thác thương mại tất cả các hoạt động nghệ thuật của bà Trang trong 6 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng đến năm 2027.

Tuy nhiên, khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, bà Trang liên tục vi phạm các quy định tại hợp đồng: tự ý đăng tải các nội dung không đúng sự thật; trả lời phỏng vấn các đơn vị truyền thông báo chí nói về mâu thuẫn giữa bà và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa; ký kết, thỏa thuận với bên thứ 3 tham gia biểu diễn nghệ thuật mà không có sự đồng ý của Công ty Super Brothers.

Theo Công ty Super Brothers, ngày 16.5.2024, bà Trang gửi tới Công ty Super Brothers thông báo chấm dứt hợp đồng. Dù công ty không đồng ý nhưng bà Trang vẫn liên tục có nhiều vi phạm, thể hiện thiếu thiện chí và bất hợp tác.

Từ đó, Công ty Super Brothers khởi kiện yêu cầu tòa tuyên chấm dứt hợp đồng độc quyền giữa công ty và bà Trang; buộc bà Trang thanh toán một lần và đầy đủ toàn bộ chi phí phải hoàn trả, tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại, tổng hơn 7,3 tỉ đồng; buộc bà Trang phải đăng, phát lời cải chính, xin lỗi Công ty Super Brothers trên một số tài khoản mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp do đã đăng và phát những thông tin gây ảnh hưởng uy tín của công ty.

Bị đơn vắng mặt, tòa xét xử theo tài liệu phía Châu Đăng Khoa cung cấp

Về phía bị đơn, theo hồ sơ, tại bản tự khai ngày 26.12.2024, bà Trang trình bày không đồng ý các yêu cầu khởi kiện của Công ty Super Brothers.

Tuy nhiên, trong các buổi làm việc sau đó, bà Trang không đến tòa án làm việc theo giấy triệu tập, và vắng mặt trong suốt các bước tố tụng, kể cả vắng mặt tại phiên tòa. Do đó, trong hồ sơ cũng không có bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào do bà Trang cung cấp.

Vì vậy, khi xét xử sơ thẩm, HĐXX đã căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ do Công ty Super Brothers cung cấp để chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty, buộc bà Trang hoàn trả và bồi thường hơn 7,3 tỉ đồng.

Theo tòa, hợp đồng giữa các bên thể hiện Công ty Super Brothers sẽ độc quyền quản lý và khai thác các hoạt động nghệ thuật, sản phẩm nghệ thuật có liên quan đến bà Trang từ ngày 21.1.2021 đến ngày 21.1.2027. Ngoài ra các bên còn thỏa thuận quyền và nghĩa vụ mỗi bên, trường hợp chấm dứt hợp đồng, hậu quả chấm dứt, và phạt vi phạm…

“Bà Trang không cung cấp tài liệu, chứng cứ phản đối chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. Do vậy, HĐXX căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xác định bà Trang đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng như trình bày của nguyên đơn, dù thời hạn hợp đồng vẫn còn”.

Từ đó, HĐXX căn cứ vào các điều khoản các bên đã thỏa thuận tại hợp đồng về chấm dứt hợp đồng, hậu quả chấm dứt hợp đồng, về vi phạm và bồi thường thiệt hại, buộc bà Trang hoàn trả, phạt vi phạm và bồi thường hơn 7,3 tỉ đồng cho Công ty Super Brothers.

Về yêu cầu buộc bà Trang xin lỗi, cải chính, theo tòa, không có căn cứ xác định bà Trang đã có lời lẽ, cung cấp thông tin nêu tên Công ty Super Brothers để xúc phạm, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín công ty, nên HĐXX không chấp nhận.