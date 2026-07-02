Ca sĩ Thu Hường: Tuổi 20 tốt nghiệp thủ khoa, kiên định với dòng nhạc bolero

Thu Hường tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam ẢNH: NVCC

Ca sĩ Thu Hường (sinh năm 2006, Hà Nội) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp hệ trung cấp, khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với điểm số tuyệt đối 10/10, trở thành thủ khoa của khóa học. Chia sẻ với Thanh Niên, nữ ca sĩ cho biết cô vỡ òa khi biết mình đạt danh hiệu thủ khoa. Tuy nhiên, với Thu Hường, đây không phải là đích đến hay điều để tự mãn, mà chỉ là một cột mốc đẹp trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Theo Thu Hường, quãng thời gian 4 năm học hệ trung cấp là nền tảng quan trọng giúp cô trưởng thành không chỉ về chuyên môn mà còn về tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp. Trong suốt quá trình theo học, nữ ca sĩ được NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trực tiếp hướng dẫn. Thu Hường cho biết, bên cạnh việc được rèn luyện kiến thức chuyên môn và kỹ thuật thanh nhạc một cách bài bản, cô còn học được từ người thầy tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, ý thức gìn giữ bản sắc giọng hát của mỗi nghệ sĩ, cũng như trách nhiệm với khán giả và nghề nghiệp.

Thu Hường bên NSND Đỗ Quốc Hưng (bìa trái) và NSND Phạm Ngọc Khôi ẢNH: NVCC

"Tôi rất vui khi biết mình là thủ khoa hệ trung cấp Thanh nhạc. Với tôi, danh hiệu này chỉ là một cột mốc đáng nhớ trên chặng đường học tập, chứ không phải đích đến. Dù vậy, đây cũng là nguồn động lực rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng, không ngừng cọ xát, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Con đường phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Vì vậy, điều quan trọng nhất với tôi là luôn giữ được tinh thần của một người học trò, biết lắng nghe, không ngừng học hỏi và trân trọng sự dìu dắt của thầy cô, sự đồng hành của gia đình cũng như tình cảm, sự yêu thương mà khán giả đã dành cho mình", Thu Hường chia sẻ.

Thành tích vừa đạt được cũng thôi thúc Thu Hường đầu tư nghiêm túc hơn cho con đường học tập và nghệ thuật. Tiếp nối hành trình ấy, giọng ca Thư tình em gái đã dự thi vào hệ đại học chính quy chuyên ngành Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và đạt 24,61 điểm trong kỳ tuyển sinh năm nay. Thu Hường cho biết cô kỳ vọng sẽ chính thức trở thành sinh viên của học viện để tiếp tục được đào tạo bài bản, từng bước hoàn thiện chuyên môn và theo đuổi đam mê ca hát một cách bền vững.

Giọng ca 10X mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của bolero và âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ ẢNH: NVCC

Để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng, nữ ca sĩ gần như gác lại hoạt động biểu diễn trong suốt thời gian qua. "Khối lượng kiến thức của hệ trung cấp cùng việc ôn thi đại học khá nặng, nên tôi phải tạm ngưng lịch diễn để tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức cho việc học", cô chia sẻ.

Muốn có nền tảng vững chắc trước khi đi đường dài với âm nhạc

Từ nhỏ, Thu Hường sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, nhất là dòng nhạc bolero, trữ tình và dân ca. Giữa xu hướng của nhiều bạn trẻ theo đuổi những dòng nhạc hiện đại, nữ ca sĩ sinh năm 2006 vẫn kiên định với lựa chọn dòng nhạc bolero. Dù vậy, giọng ca 10X cho biết cô không muốn giới hạn bản thân trong một màu sắc duy nhất. Bên cạnh bolero, Thu Hường mong muốn thử sức với các dòng nhạc như thính phòng, dân ca để mở rộng khả năng biểu diễn. "Tôi vẫn muốn chọn con đường âm nhạc chính quy và những giá trị truyền thống. Tôi vẫn sẽ theo đuổi bolero, nhưng cũng muốn mở rộng thêm sang các dòng nhạc khác để bản thân có nhiều màu sắc hơn. Thực ra, dòng nhạc chính quy mà tôi được đào tạo trong trường là opera cổ điển", cô chia sẻ.

Không chỉ đặt mục tiêu biểu diễn, Thu Hường cho biết điều khiến cô quyết tâm theo học đại học chính là mong muốn xây dựng một nền tảng nghề nghiệp vững chắc. "Tôi nghĩ trong quá trình đi hát, bản thân cần phải có một nền tảng thật vững chắc. Chính vì vậy, tôi quyết định theo đuổi con đường học tập chính quy ở bậc đại học, và xa hơn nữa có thể sẽ học lên cao học", nữ ca sĩ bày tỏ.

Ở tuổi 20, Thu Hường cũng sớm học cách đón nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả với tâm thế cởi mở. Cô bộc bạch: "Mỗi người đều có một cảm nhận và thị hiếu âm nhạc riêng. Có người thích tôi hát song ca, nhưng cũng có người lại thích tôi hát solo hơn, điều đó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi khán giả. Trong các bài hát, tôi không quá chú trọng việc phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, mà quan trọng hơn là truyền tải cảm xúc của ca khúc một cách chân thật nhất đến người nghe".

Nhan sắc đời thường trẻ trung, xinh đẹp của Thu Hường ở tuổi 20 ẢNH: NVCC

Bước vào chặng đường mới, Thu Hường đặt mục tiêu tiếp tục bồi đắp nền tảng chuyên môn đã được đào tạo, đồng thời góp phần đưa bolero và những giá trị của âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ. "Tôi luôn tin rằng người nghệ sĩ không chỉ cần hát hay mà còn phải biết sống đẹp, sống tử tế và giữ gìn lòng biết ơn với những người đã đồng hành cùng mình. Tôi không đặt mục tiêu theo đuổi ánh hào quang của sự nổi tiếng. Điều tôi mong muốn là được sống trọn vẹn với âm nhạc, được cất lên những giai điệu chạm đến trái tim người nghe và được khán giả nhớ đến bằng sự chân thành trong từng câu hát", nữ ca sĩ gốc Hà thành bày tỏ.



Nữ ca sĩ kỳ vọng vừa theo đuổi sự nghiệp biểu diễn, vừa tiếp tục học lên cao và giảng dạy trong tương lai ẢNH: NVCC

Nói về định hướng sau khi tốt nghiệp, Thu Hường cho biết cô đã có những kế hoạch khá rõ ràng. Ngoài việc tiếp tục học lên cao học, nữ ca sĩ mong muốn vừa biểu diễn để tích lũy kinh nghiệm thực tế, vừa theo đuổi công việc giảng dạy. Hiện hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Hà Nội, nữ ca sĩ cho biết chưa vội Nam tiến. Theo cô, gia đình và công việc đều đang ổn định ở thủ đô nên trước mắt sẽ tập trung hoàn thành chương trình đại học, sau đó mới tính đến kế hoạch phát triển sự nghiệp tại TP.HCM trong tương lai.