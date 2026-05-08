Nhà văn Huỳnh Trọng Khang: 'Sống đẹp' từ những điều tử tế nhỏ bé

Chiều 7.5, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề mở rộng Hành trình không giới hạn. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Đào Kim Phú - Phó chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam… cùng đại diện các đơn vị đồng hành.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm: nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà thơ Nguyễn Phong Việt; nhà văn Huỳnh Trọng Khang; nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và hoa hậu Lương Thùy Linh.

Kỳ vọng của nhà văn Huỳnh Trọng Khang

Chia sẻ tại lễ phát động, nhà văn Huỳnh Trọng Khang cho biết anh nhận lời tham gia ban giám khảo bởi ý nghĩa nhân văn mà cuộc thi mang lại. "Tôi hy vọng khi tham gia với vai trò giám khảo sẽ được đọc thêm nhiều câu chuyện sống đẹp quanh ta, biết thêm nhiều điều tử tế vẫn đang hiện hữu trong đời thường", anh nói.

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo nhà văn, điều làm nên sự khác biệt của cuộc thi Sống đẹp chính là việc đề cao những nghĩa cử và hành động đẹp bình dị trong cuộc sống. Đó không nhất thiết phải là những điều lớn lao hay cao siêu, mà đôi khi chỉ là sự chân thành, lòng tốt và tinh thần sẻ chia giữa con người với nhau.

Anh cho rằng ở cuộc thi này, giá trị của một tác phẩm không nằm ở câu chữ bóng bẩy hay ngôn từ hoa mỹ, mà ở khả năng chạm đến cảm xúc người đọc bằng sự chân thật. "Có những bài viết rất mộc mạc, giản dị nhưng lại khiến chúng ta lay động nhiều hơn bởi câu chuyện phía sau. Chính điều đó làm nên nét đặc biệt của giải thưởng Sống đẹp", nhà văn chia sẻ.

Bước sang mùa thứ VI, cuộc thi năm nay tập trung vào các câu chuyện thật, người thật, hành động thật (không còn hạng mục Truyện ngắn). Theo Huỳnh Trọng Khang, đây cũng là điều khiến anh kỳ vọng sẽ được tiếp cận nhiều hơn những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tế đời sống. "Với Sống đẹp, một tác phẩm hay trước hết phải là một tác phẩm chân thật. Nó cần có khả năng lay động, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng", anh nhấn mạnh.

Gửi lời nhắn đến các bạn thí sinh lần đầu tham gia cuộc thi, nhà văn lưu ý thí sinh nên bám sát tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra, từ nội dung, hình thức đến quy định về số từ, cách thể hiện.

Qua 5 mùa tổ chức, cuộc thi Sống đẹp đã trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái, thu hút hàng ngàn bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước.

Với chủ đề Hành trình không giới hạn, mùa giải năm nay hướng đến sự đa dạng trong cách thể hiện và đối tượng tiếp cận. Bên cạnh hai hạng mục truyền thống là Bài viết gồm ký sự, phóng sự, ghi chép và Ảnh, cuộc thi lần đầu bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp, nhằm tôn vinh những cá nhân có dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng.

Đặc biệt, Sống đẹp Award cũng được giới thiệu như một dấu mốc mới của mùa giải năm nay. Không chỉ là dịp tri ân những cá nhân, tập thể tiêu biểu, đây còn là không gian để những câu chuyện tử tế được xướng tên một cách trang trọng, qua đó khẳng định các giá trị tốt đẹp luôn xứng đáng được lan tỏa trong xã hội.