Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết: Chiều sâu quan sát làm nên ảnh đẹp

Chiều ngày 7.5, Báo Thanh Niên tổ chức Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề Hành trình không giới hạn. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Đào Kim Phú - Phó chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam… cùng đại diện các đơn vị đồng hành.

Theo đó, ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm: nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà thơ Nguyễn Phong Việt; nhà văn Huỳnh Trọng Khang; nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và hoa hậu Lương Thùy Linh.

Chia sẻ về lý do nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất chính là thông điệp “Hành trình không giới hạn”. Theo anh, đây cũng là tinh thần mà bản thân đang theo đuổi trong công việc đào tạo nhiếp ảnh, khi đã đồng hành và giúp nhiều học viên vượt qua giới hạn của chính mình để khám phá thế mạnh riêng. “Vì vậy, khi nhận được lời mời tham gia cuộc thi, tôi thực sự bị 'chạm' bởi từ khóa này”, anh nói.

Ngoài ra, anh cũng rất ấn tượng về tên của cuộc thi. Theo anh, "Sống đẹp" không chỉ là đẹp ở hình thức mà nó đẹp cả phần bên trong là mỗi chúng ta. “Trong cuộc sống, từ nhỏ chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đẹp và những điều tử tế. Tuy nhiên, khi xã hội phát triển với nhịp sống ngày càng nhanh, đôi lúc con người dễ bị cuốn theo và sao nhãng những giá trị ấy. Vì vậy, khi Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi Sống đẹp, tôi cảm thấy thôi thúc phải góp một hành động, một thông điệp gửi đến các bạn trẻ”, Trịnh Minh Triết chia sẻ.

Trong vai trò giám khảo, nam nhiếp ảnh gia cho biết anh sẽ nỗ lực đưa ra những đánh giá công tâm để cùng ban tổ chức tìm ra những tác phẩm xuất sắc và giàu giá trị lan tỏa nhất của mùa thi năm nay.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết đảm nhận vai trò giám khảo của Sống đẹp lần VI Ảnh: ĐỘC LẬP

Lời khuyên Trịnh Minh Triết dành cho các bạn trẻ tham gia Sống đẹp

Theo nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết, các bạn trẻ cần dấn thân mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết hơn và hành động nhiều hơn. “Các bạn cần tập quan sát cuộc sống hằng ngày, bởi điều đó giúp chúng ta hiểu thế giới đang diễn ra như thế nào. Khi những gì mình nhìn thấy và cảm nhận được lắng lại bên trong, chúng ta mới dần hình thành ý thức về khoảnh khắc mình muốn đưa máy lên để chụp”, Trịnh Minh Triết chia sẻ.

Theo anh, có 3 yếu tố giúp tác phẩm dễ dàng lọt vào những vòng trong hơn: thứ nhất là đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật cơ bản, thứ hai là cảm xúc phải chạm đến trái tim người xem và thứ ba là thông điệp phải rõ ràng.

Qua 5 mùa tổ chức thành công, Sống đẹp đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim nhân ái, thu hút hàng ngàn bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Bước sang năm thứ 6, ngoài 2 hạng mục Bài viết gồm ký sự, phóng sự, ghi chép và Ảnh, cuộc thi lần đầu tiên bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp, tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng. Đặc biệt, Sống đẹp lần VI cũng đánh dấu một cột mốc mới với Sống đẹp Award. Bên cạnh tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể, đây còn là không gian để những câu chuyện tử tế được xướng tên một cách trang trọng và hơn hết là sự khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa.