Tiêu chí chấm thi 'Sống đẹp' lần VI của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Chiều 7.5, lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI diễn ra tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, có sự tham dự của ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Đào Kim Phú - Phó chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam… cùng đại diện các đơn vị đồng hành.

Tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm: nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà thơ Nguyễn Phong Việt; nhà văn Huỳnh Trọng Khang; nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và hoa hậu Lương Thùy Linh.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt đảm nhận vai trò giám khảo của Sống đẹp lần VI Ảnh: Độc Lập

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt nói về Sống đẹp

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt bày tỏ sự hào hứng khi đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” tại Sống đẹp lần VI. Theo anh, những giá trị nhân văn và tinh thần tử tế mà cuộc thi lan tỏa là điều đặc biệt quý giá trong bối cảnh đời sống còn nhiều biến động, thách thức. “ Tôi nhận lời tham gia ban giám khảo cũng với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để cùng Báo Thanh Niên lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng đến với mọi người”, anh chia sẻ.

Theo nhà thơ Nguyễn Phong Việt, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi nằm ở hành trình đi tìm những viên ngọc của sự tử tế, sống đẹp, để ánh sáng từ những điều tốt đẹp ấy có thể lan tỏa, xua bớt bóng tối và những điều xấu xí mà con người đang đối diện mỗi ngày. “Tôi mong cuộc thi sẽ như một ‘tia nắng nhỏ’ mở ra một ngày mới đáng sống trong mỗi chúng ta”, anh chia sẻ.

Đồng thời, trong vai trò giám khảo, Nguyễn Phong Việt cho biết anh mong tìm thấy càng nhiều vẻ đẹp trong mỗi tác phẩm càng tốt. Nhà thơ cũng kỳ vọng mỗi bài dự thi sẽ như một ánh đom đóm nhỏ, để khi cùng hội tụ có thể tạo nên “một dải ánh sáng” thắp lên bầu trời đêm bằng những điều tử tế và tích cực.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt (thứ 3 từ phải sang) cùng dàn giám khảo, khách mời nhận quà lưu niệm từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

Về tiêu chí chấm thi, Nguyễn Phong Việt chia sẻ bản thân là người thích những câu chuyện cảm xúc. Anh tin rằng đây cũng là yếu tố giúp các tác phẩm dễ chạm đến giám khảo lẫn độc giả.

“Điều quan trọng nhất với những câu chuyện về con người và hành động tử tế trong xã hội là chúng phải được nhìn thấy, được lan tỏa và chạm đến cảm xúc của mọi người. Từ đó, mỗi người có thể được truyền cảm hứng để tiếp tục lan tỏa những điều tử tế ấy”, Nguyễn Phong Việt chia sẻ. Nhà thơ cho biết tiêu chí anh đặt ra khi chấm giải là tìm kiếm những tác phẩm giàu cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất để trao giải thưởng xứng đáng.

Ở góc độ cá nhân, nhà thơ Nguyễn Phong Việt cho rằng sống đẹp bắt đầu từ những điều rất giản dị: hiểu được năng lực của bản thân, cư xử tử tế với gia đình, người thân và bạn bè. Anh nhắn nhủ: “Nếu có thể, mỗi người hãy góp một phần công sức của mình - dù nhỏ bé đến đâu - để cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ cần ai cũng sống như thế, xã hội này sẽ tốt hơn lên rất nhiều”.