Văn hóa Sống đẹp

Chàng trai 9X và hành trình lan tỏa 'sống đẹp' từ những điều giản dị

Thạch Anh
07/05/2026 16:00 GMT+7

Anh Dương Văn Minh, Bí thư Đoàn thanh niên khu vực 10, P.Vị Tân (TP.Cần Thơ), được xem là tấm gương sống đẹp khi miệt mài với các hoạt động thiện nguyện suốt 7 năm qua.

Ngày 7.5, lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI diễn ra tại tòa soạn Báo Thanh Niên, có sự tham dự của ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, ông Đào Kim Phú - Phó Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam… cùng đại diện các đơn vị đồng hành.

Tham gia giao lưu tại lễ khai mạc có anh Dương Văn Minh (sinh năm 1990), Bí thư Đoàn thanh niên khu vực 10, P.Vị Tân (TP.Cần Thơ) - một người "gieo hạt" sống đẹp âm thầm bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực tại địa phương. Trong vai trò khách mời, anh đã có những chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, từ đó lan tỏa nguồn cảm hứng sống đẹp đến với mọi người.

Hành trình 'sống đẹp' của Dương Văn Minh

Anh Dương Văn Minh nhận được sự ủng hộ của gia đình khi bắt đầu hành trình thiện nguyện

Tại sự kiện, nam khách mời cho biết mỗi người sẽ có những hành động sống đẹp riêng, không có một tiêu chuẩn cụ thể nào. Với riêng mình, anh Dương Văn Minh chọn công tác thiện nguyện với mong muốn mang đến sự san sẻ, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

“Mối duyên đưa tôi đến với các hoạt động thiện nguyện là nhờ một người bác trong gia đình. Khi đó bác nhờ tôi đến thăm hỏi một hoàn cảnh vừa bị tai nạn giao thông để giúp đỡ. Từ đó, tôi nhận ra hành trình này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn cho chính mình. Tôi bắt đầu tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, tính đến nay cũng đã 7 năm rồi", anh Dương Văn minh chia sẻ.

Hành trình này đến với anh Dương Văn Minh một cách tình cờ, nhưng cũng mang lại không ít thử thách. Tuy nhiên, nam khách mời lạc quan nghĩ rằng việc làm của mình không sai, thậm chí mang lại những thay đổi tích cực cho người được giúp đỡ nên duy trì qua từng năm.

"Nguồn động lực giúp tôi bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện chính là sự động viên của gia đình. Bên cạnh đó, tôi thấy được niềm vui của những người được giúp đỡ, từ những người bị tai nạn giao thông đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng", anh chia sẻ.

Khách mời Dương Văn Minh chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên

Theo nam khách mời, sức mạnh lớn nhất của các bạn trẻ trong hành trình lan tỏa sống đẹp chính là sự đoàn kết, đồng lòng. Anh Dương Văn Minh trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để minh chứng: “Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Nam khách mời chia sẻ: “Đó là sức mạnh tạo nên nên thành quả lớn cho hành trình sống đẹp, mang lại khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, có nhiều động lực để tạo ra nhiều chương trình ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội”.

Khi nói về cuộc thi Sống đẹp lần VI, anh Dương Văn Minh cho rằng chương trình năm nay sẽ là sân chơi bổ ích cho các bạn có chung chí hướng, mục tiêu. Từ đó, họ cùng nhau lan tỏa sự nhiệt huyết, cháy bỏng để xây dựng những hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những điều tốt đẹp. "Mong các bạn trẻ tự tin, kiên trì trước những khó khăn. Hãy cứ phát huy, lan tỏa những hình ảnh đẹp đến với cộng đồng", anh bộc bạch.

Qua 5 mùa tổ chức thành công, Sống đẹp đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim nhân ái, thu hút hàng ngàn bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Bước sang năm thứ 6, với thông điệp “Hành trình không giới hạn”, cuộc thi hướng tới sự đa dạng trong cách thể hiện và đối tượng tiếp cận.

Ngoài hai hạng mục Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép và Ảnh, cuộc thi lần đầu tiên bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp, tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng. Đặc biệt, Sống đẹp lần VI cũng đánh dấu một cột mốc mới với Sống đẹp Award. Bên cạnh tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể, đây còn là không gian để những câu chuyện tử tế được xướng tên một cách trang trọng và hơn hết là sự khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa.

Báo Thanh Niên phát trực tiếp Lễ phát động cuộc thi 'Sống đẹp' lần VI

Lễ phát động cuộc thi 'Sống đẹp' lần VI sẽ được phát trực tiếp trên thanhnien.vn và các kênh YouTube, Facebook, TikTok của Thanh Niên, tiếp tục với hành trình lan tỏa những câu chuyện tử tế đến mọi người.

