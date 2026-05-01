Nữ doanh nhân gốc Việt ở Mỹ: Từ 300 USD 'dằn túi' đến hành trình truyền cảm hứng

Với hơn 17 năm giảng dạy, nữ doanh nhân gốc Việt không chỉ xây dựng sự nghiệp riêng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, dám ước mơ và theo đuổi mục tiêu lớn.



Qua nhiều năm học tập và làm việc không ngừng nghỉ, vượt qua rào cản ngôn ngữ, tài chính và văn hóa nơi xứ người, Cathy Trịnh từng bước khẳng định vị trí của mình với nhiều vai trò: giảng viên ngành kinh doanh tại Tarrant County College, chuyên gia ngân hàng trong lĩnh vực cho vay thương mại, nhà tư vấn hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp và là người sáng lập Trinh Consulting Group LLC.

Dù lịch làm việc rất dày đặc, Cathy Trịnh vẫn sẵn sàng dành thời gian chia sẻ cởi mở về hành trình nhiều chông gai của mình.

Cathy tư vấn cho một doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề F&B từ Việt Nam sang tìm hiểu thị trường Mỹ ẢNH: PHAN QUỐC VINH

"Xuất phát điểm không quyết định tương lai"

PV: Xin chào chị. Chị có thể chia sẻ về hành trình từ Việt Nam sang Mỹ và những bước khởi đầu của mình?

Cathy Trịnh: Tôi lớn lên ở An Hòa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 20 cây số. Tuổi thơ không có nhiều lựa chọn nhưng tôi may mắn có được sự giáo dục đầy đủ bởi gia đình luôn tin rằng chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời mình.

Cathy trình bày tại IFWE ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Những cuốn sách mượn từ người thân đã mở ra cho tôi một thế giới khác và từ đó tôi mơ được đi ra ngoài, được học MBA, được sống một cuộc đời khác.

Năm 2002, tôi đến Mỹ với 300 USD trong tay. Không nhiều người thân, không mối quan hệ. Những ngày đầu không phải "giấc mơ Mỹ" mà là thực tế rất khắc nghiệt. Tôi đã làm nail, bán hàng, làm đủ việc để tồn tại. Có thời điểm tôi nộp hàng trăm hồ sơ xin việc nhưng không nhận được phản hồi. Tôi nhận ra rào cản lớn không chỉ là kinh nghiệm mà còn là ngôn ngữ và cách mình thể hiện.

"Có phải mình không đủ giỏi? Hay chỉ vì mình không thuộc về nơi này?", tôi đã từng tự hỏi như vậy.

Cathy đào tạo, cố vấn cho thí sinh Miss Teen tại đấu trường sắc đẹp châu Á ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Nhưng tôi không dừng lại. Khi có cơ hội làm việc theo chiết khấu trong một công ty cho vay, tôi liền nắm lấy. Và từ đó, tôi bước vào ngành ngân hàng, rồi được thăng chức chỉ sau vài tháng làm việc.

Nhìn lại chặng đường của mình, tôi hiểu rằng: "Xuất phát điểm không quyết định tương lai. Điều quan trọng là mình không bỏ cuộc trong những ngày khó khăn nhất".

Và rồi hành trình xây dựng sự nghiệp của chị diễn ra như thế nào?

Sự nghiệp của tôi không phải là đường thẳng. Có lúc lên rất cao, nhưng cũng có lúc rơi rất sâu.

Cathy cùng các đồng nghiệp là giảng viên tại Tarrant County College ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Tôi từng làm đến vị trí vice president của một ngân hàng tư nhân và theo học Executive MBA – một giấc mơ từ nhỏ. Nhưng năm 2008, khủng hoảng tài chính khiến tôi mất việc và mang khoản nợ gần 100.000 USD. Đó không chỉ là mất việc mà còn là mất niềm tin vào cuộc sống.

Tôi từng nghĩ: "Mình đã làm đúng mọi thứ, vậy tại sao vẫn thất bại?". Sau đó tôi nhận ra, có lẽ mình cần hỏi câu hỏi khác: "Điều gì thật sự phù hợp với kỹ năng của mình?" và cuối cùng tôi tìm thấy câu trả lời: giáo dục và tư vấn.

Trong hơn 17 năm giảng dạy với hơn 12 năm tư vấn, tôi không chỉ xây dựng sự nghiệp mà còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi có thể giúp người khác phát triển.

Khi hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp do có chủ sở hữu là người Mỹ gốc Việt, chị thường gặp khó khăn gì?

Không phải vốn. Mà là nỗi sợ. Nhiều doanh nhân Việt rất giỏi, rất chăm chỉ nhưng họ sợ mở rộng, sợ thất bại và sâu bên trong là cảm giác mình chưa đủ. Tôi quá hiểu điều đó vì tôi đã từng trải qua. Vì vậy, khi làm việc với họ, tôi không chỉ xây dựng chiến lược kinh doanh mà tôi giúp họ xây dựng lại niềm tin vào chính mình.

Khi một người thay đổi cách họ nhìn bản thân, họ sẽ dám nghĩ lớn hơn và hành động khác đi. Khi đó, doanh nghiệp cũng thay đổi theo.

Cân bằng không phải là chia đều

Chị cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình như thế nào?

Tôi tin ai cũng có 24 giờ như nhau. Vấn đề là mình ưu tiên điều gì. Với tôi, gia đình luôn là số một bắt đầu từ hôn nhân, sau đó là con cái, sức khỏe, rồi mới đến sự nghiệp. Tôi đã từ chối nhiều cơ hội lớn vì không phù hợp với giá trị sống của mình.

Thành công không chỉ là đo lường những gì mình đạt được mà là mình có ai đi cùng trên hành trình đó.

Cathy trong giờ lên sóng chương trình SBTN Dallas ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Chị gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ Việt Nam đang chuẩn bị khởi nghiệp, đặc biệt là các bạn nữ?



Cathy tư vấn cho một nữ doanh nhân kinh doanh ngành nghề thủ công ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Hãy tìm con đường phù hợp với chính mình đó là nơi giao nhau giữa điều bạn giỏi, điều bạn yêu thích và điều xã hội cần. Và hãy chọn môi trường, cộng đồng, cũng như người đồng hành thật kỹ lưỡng.

Đặc biệt với các bạn nữ ở Việt Nam, bạn không cần phải chọn giữa sự nghiệp và gia đình mà có thể tạo con đường riêng của mình.

Và điều quan trọng nhất là "xuất phát điểm không định nghĩa bạn. Chính sự kiên trì và niềm tin mới là điều thay đổi cuộc đời"…