Đưa ẩm thực Việt vào ly nước: Cô gái thành quán quân nhờ món phở độc đáo

Vào ngày 1.11, vòng chung kết TasteCraft Masters Championship 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC (TP.HCM), thu hút cộng đồng yêu thích ẩm thực Việt và pha chế sáng tạo.

Cuộc thi do Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) và thương hiệu Lúave Professional tổ chức, nhằm tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống xuất sắc, đồng thời thúc đẩy việc sáng tạo đột phá trong lĩnh vực đồ uống không cồn. Cuộc thi được kỳ vọng không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ chuyên gia pha chế mới, mà còn định hình lại xu hướng đồ uống và khuyến khích chia sẻ kiến thức chuyên sâu trong toàn ngành.

Lương Thị Hạnh - quán quân cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 ẢNH: THANH MAI

Sau nhiều vòng tranh tài, ban tổ chức chọn ra 6 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chung kết. Mỗi thí sinh có 8 phút chuẩn bị trên sân khấu và 12 phút để trình bày, pha chế và thuyết trình sản phẩm của mình bằng tiếng Anh. Trong số đó, Lương Thị Hạnh gây ấn tượng mạnh với 2 thức uống lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt là lẩu gà lá é và phở.

Ở vòng bán kết, chị Hạnh từng khiến giám khảo thích thú với thức uống "lẩu gà lá é". Đến chung kết, chị tiếp tục thể hiện bản lĩnh sáng tạo với món "phở", lấy cảm hứng từ món ăn quen thuộc của người Việt Nam.

Nói về ý tưởng này, chị chia sẻ: "Đó cũng là cái duyên, ngay từ khi đăng ký tham gia cuộc thi tôi đã nghĩ ngay đến món phở nổi tiếng của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi chưa thực hiện ở vòng loại (thức uống lấy cảm hứng từ bánh dẻo, bánh trôi) mà đến chung kết mới trình làng".

Sản phẩm thức uống... phở của thí sinh Lương Thị Hạnh ẢNH: THANH MAI

Chị Hạnh chia sẻ: "Ẩm thực Việt Nam như một kho tài nguyên khổng lồ thì tại sao mình không dựa vào đó để khai thác nhiều hơn. Về món phở, thường thì có nhiều nguyên liệu và liên quan đến thảo mộc và rất khó uống. Tôi đã nghĩ tại sao không thử dùng nó để làm nước uống và đã dựa trên nền phở để làm ra món nước gần gũi, thân quen hơn".

Tác phẩm "phở" được chị Hạnh sáng tạo dựa trên nền thức uống trà sữa với 2 nguyên liệu chính là trà và sữa, kèm theo đó là hương của thảo mộc, hành tươi, ngò... Tuy nhiên, kết cấu có sự thay đổi. Trong đó, "nước phở" được chị sử dụng là trà ô long, còn "bánh phở" được làm từ bột trà sữa.

Nhờ cách kết hợp độc đáo, nữ pha chế này đã chinh phục trọn vẹn hội đồng giám khảo và giành ngôi quán quân TasteCraft Masters Championship 2025 và sẽ đến Thượng Hải dự thi quốc tế.

Chia sẻ sau chiến thắng, chị Hạnh xúc động nói: "Tôi là người rất thích ăn ngon, uống ngon và rất tự hào về nền ẩm thực Việt Nam vốn rất phong phú. Nguyên vật liệu rất tươi, mới, ấn tượng, hương vị khác biệt. Với ngôn ngữ pha chế, tôi mong muốn mang đến nhiều hương vị thú vị hơn, vừa gần gũi, vừa mới lạ".

3 bạn trẻ sẽ dự thi vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 ẢNH: THANH MAI

Chị Hạnh cho rằng, một ly nước không chỉ để uống mà còn để ngửi, cảm nhận và thưởng thức. Về cuộc thi quốc tế sắp tới, chị Hạnh cho biết sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện hơn kỹ năng pha chế và tiếng Anh.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo, Giám đốc thương hiệu Lúave Professional, Trưởng ban tổ chức, nhận định: "Mỗi món uống là một cách kể chuyện, về nguyên liệu, về cảm xúc, về sự tinh tế trong khẩu vị người Việt. Thành công lớn nhất lần này không chỉ nằm ở quy mô, mà ở việc cuộc thi đã khơi dậy được tinh thần yêu nghề, tinh thần sáng tạo và niềm tin vào tiềm năng của người Việt trong ngành pha chế không cồn".