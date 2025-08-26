Robot biết pha chế, giao tiếp khách hàng, thay thế nhân viên phục vụ

Thành quả 9 tháng nghiên cứu miệt mài

"Không chỉ biết chào hỏi, robot của tụi mình còn có thể tự pha nước theo yêu cầu, mang ra tận bàn và tính tiền. Thay vì cần 2 - 3 người phục vụ, giờ đây chỉ cần một robot là đủ", Nguyễn Thu Mai, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.

Nhóm thực hiện bên sản phẩm ẢNH: AN VY

Mai cho biết robot này mang tên DrinkBot, là thành quả của 9 tháng lao động miệt mài của nhóm. Ngoài Mai còn có Nguyễn Văn Hoàng, Đào Việt Hoàng, Hoàng Thị Thùy Linh và Phan Văn Đô. Sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) để tối ưu quy trình pha chế, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo chất lượng đồ uống đồng đều.

Theo Mai, mục tiêu của nhóm là giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân sự, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng hình ảnh hiện đại cho các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn.

"Ý tưởng ban đầu xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của khách, trong khi các quán lại gặp khó khăn về nhân sự. Nhóm muốn tạo ra robot có thể hỗ trợ quy trình pha chế và phục vụ thông minh, tiện lợi", Mai lý giải.

Mai cho biết DrinkBot được kỳ vọng giải quyết 3 vấn đề chính. Đó là thiếu hụt nhân sự giờ cao điểm, chi phí vận hành cao và nhu cầu tò mò của khách. Ngoài ra, hệ thống thông minh còn có thể thu thập dữ liệu hành vi khách hàng để doanh nghiệp tự phân tích; qua đó họ sẽ điều chỉnh dịch vụ tốt hơn.

Nguyễn Văn Hoàng cho biết hiện robot có thể pha các loại đồ uống đơn giản như trà sữa, nước trái cây, cà phê pha sẵn hoặc nước có hương vị đóng chai. Khi khách hàng tương tác bằng giọng nói hoặc màn hình cảm ứng, hệ thống sẽ xử lý theo từ khóa hoặc công thức được lập trình.

Các bạn sinh viên trầm trồ khi thấy robot vận hành ẢNH: AN VY

"Nhóm tụi mình đang phát triển tính năng tùy biến theo khẩu vị của khách, chẳng hạn như ít đường, nhiều đá… Ngoài ra, robot có thể nhận diện con người bằng camera, qua đó sẽ gợi ý đồ uống cho khách dựa trên lịch sử tương tác. Robot sẽ trò chuyện cơ bản với khách hàng tạo trải nghiệm gần gũi. Nó còn biết cảm ơn, mời khách nhớ quay lại hay cập nhật thông báo khuyến mãi", Văn Hoàng nói.

Còn Việt Hoàng chia sẻ thêm, robot có 2 tay (mỗi tay có 3 bậc tự do) để pha chế và bưng đồ uống. Hệ thống còn tích hợp AI thị giác để nhận diện khách hàng, công nghệ nhận diện giọng nói để tiếp nhận yêu cầu, giao tiếp qua chatbot AI giúp tương tác tự nhiên và thanh toán không tiền mặt qua QR code, NFC...

"Theo mình, thách thức lớn nhất là đồng bộ hệ thống từ phần cơ khí, AI đến điều khiển giọng nói. Việc xử lý trong môi trường ồn ào hay đảm bảo an toàn thực phẩm khi pha đồ uống thật đều cần tối ưu cao. Để từ ý tưởng biến thành sản phẩm hoàn chỉnh, tụi mình đã mất 9 tháng để thực hiện. 3 tháng đầu nhóm mình lên kế hoạch, 6 tháng tiếp theo chế tạo và thử nghiệm. Việc chế tạo robot mới chỉ là bước khởi đầu. Hiện tại, tụi mình đang lên kế hoạch thử nghiệm thực tế tại một số quán cà phê để lắng nghe ý kiến đóng góp từ mọi người, từ đó tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp robot", Việt Hoàng kể.

"DrinkBot có thể thay thế khoảng 60 - 70% công việc cơ bản của một nhân viên phục vụ như nhận đơn hàng (order), pha chế đơn giản, mang đồ uống và hỗ trợ thanh toán. Nếu tiếp tục cải tiến AI và phần cứng, con số này có thể đạt tới 90%, nhất là trong mô hình quán tự động hóa cao. Tụi mình sẽ tiếp tục nâng cấp độ chính xác tay robot, cải thiện khả năng nhận diện, phân tích hành vi và tích hợp thêm hình thức thanh toán tiện lợi… để robot xịn hơn nữa", chàng trai bộc bạch.

Tiềm năng ứng dụng rộng rãi

Nhóm cho hay DrinkBot có thể ứng dụng trong nhiều mô hình F&B: quán cà phê, nhà hàng, sân bay, khách sạn, trung tâm thương mại… Sản phẩm giúp tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ tính đồng nhất trong phục vụ.

"DrinkBot không chỉ là công cụ pha chế, mà là nhân viên thông minh biết học hỏi sở thích khách hàng, tùy chỉnh công thức và hoạt động liên tục 24/7. Điều này tạo sự khác biệt rõ rệt cho các cơ sở kinh doanh", Thu Mai nhấn mạnh.

Còn theo Văn Hoàng, dự án cũng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành dịch vụ, giảm áp lực lao động tay chân, tăng tính chuyên nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chưa kể, ứng dụng AI giúp giảm hao phí nguyên liệu và góp phần bảo vệ môi trường.

Tiến sĩ Trần Xuân Tiến, giảng viên chính bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, cho biết: "Sản phẩm này có tính thực tiễn và tiềm năng ứng dụng rất cao, nhất là trong bối cảnh ngành dịch vụ đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tự động hóa và trải nghiệm công nghệ".

Cũng theo tiến sĩ Tiến, việc kết hợp robot, AI và hệ thống giao tiếp thông minh là hướng đi rất khả thi để thương mại hóa, không chỉ trong nước mà còn ra thị trường quốc tế.