Cá thể hóa điều trị từ thực tiễn lâm sàng

Với chủ đề “Cá thể hóa điều trị và chăm sóc toàn diện người bệnh”, hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia, bác sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật kiến thức chuyên môn và chia sẻ những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị.

Trong thực hành lâm sàng, mỗi người bệnh có đặc điểm bệnh lý, tình trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp điều trị không chỉ dựa vào chẩn đoán mà còn cần xem xét nhiều yếu tố liên quan đến từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, chăm sóc toàn diện còn đòi hỏi sự phối hợp giữa các chuyên khoa, theo dõi diễn tiến bệnh và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc theo từng giai đoạn. Đây cũng là những nội dung được Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn chú trọng trong định hướng phát triển chuyên môn.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết sự phát triển của y học không chỉ thể hiện qua những kỹ thuật mới hay kết quả nghiên cứu mà còn ở khả năng chuyển hóa các tiến bộ ấy thành giá trị thiết thực cho người bệnh.

"Điều quan trọng là mỗi bước tiến về chuyên môn cần đi cùng sự cân nhắc thận trọng, lựa chọn phù hợp và trách nhiệm của người thầy thuốc trong từng quyết định điều trị", bác sĩ Khương chia sẻ.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn phát biểu tại hội nghị khoa học ẢNH: T.H

Cập nhật kỹ thuật ngoại khoa và những thách thức trong điều trị

Hội nghị năm nay có 6 báo cáo khoa học, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực chính gồm ngoại khoa, nhiễm trùng - đề kháng kháng sinh và bệnh lý thần kinh.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, một trong những nội dung được chia sẻ là kết quả phẫu thuật nội soi qua đường mũi xuyên xoang bướm điều trị u tuyến yên. Bên cạnh đó, các báo cáo còn đề cập đến phẫu thuật điều trị rò trực tràng âm đạo và ứng dụng vạt nhánh xuyên Keystone trong xử lý khuyết hổng phần mềm chi dưới.

Các đề tài tập trung vào những phương pháp can thiệp chuyên sâu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong lựa chọn phương án phẫu thuật và xử trí các bệnh lý cụ thể. Không chỉ cập nhật kỹ thuật ngoại khoa, hội nghị còn dành sự quan tâm đến vấn đề nhiễm khuẩn trong điều trị.

Đáng chú ý là báo cáo về đặc điểm vi khuẩn và tình trạng đề kháng kháng sinh trong nhiễm khuẩn ngoại khoa. Đây là những thông tin liên quan trực tiếp đến việc đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn và lựa chọn hướng điều trị phù hợp cho người bệnh.

Một nội dung khác là các yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán và chiến lược điều trị nhiễm Candida xâm lấn sau phẫu thuật ổ bụng. Báo cáo tập trung vào việc nhận diện nguy cơ, chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị trong thực hành lâm sàng.

Ở lĩnh vực thần kinh, các phương pháp điều trị viêm não tự miễn cũng được đưa ra trao đổi. Đây là bệnh lý liên quan đến phản ứng miễn dịch tấn công hệ thần kinh trung ương, đặt ra nhiều thách thức trong nhận diện, chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị.