Ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng điều trị

Ngày 24.10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026 với chủ đề “Lâm sàng xuất sắc - Chăm sóc toàn diện”, giới thiệu những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh.

Ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị

Chia sẻ tại hội nghị khoa học phiên Ngoại khoa, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Dạ Vương, Bộ phận Ngoại Thần kinh cột sống, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết thoái hóa cột sống là bệnh lý phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, có thể gây đau lưng, đau cổ, tê bì tay chân và hạn chế vận động. Khi bệnh tiến triển, gây chèn ép thần kinh hoặc ảnh hưởng đến độ vững của cột sống, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ suy giảm khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Mô hình phòng mổ thông minh với các trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn ẢNH: H.M

Trước những thách thức này, phẫu thuật ít xâm lấn đang trở thành một hướng tiếp cận đáng chú ý trong điều trị các bệnh lý cột sống. Ưu điểm của phương pháp này không chỉ nằm ở đường mổ nhỏ mà còn giúp hạn chế tổn thương cơ và mô mềm xung quanh, hướng đến giảm đau sau phẫu thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh phục hồi vận động. Tuy nhiên, việc chỉ định cần dựa trên mức độ tổn thương, tình trạng chèn ép thần kinh và thể trạng từng người bệnh.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bệnh viện đang tiếp tục ứng dụng và phát triển các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, đồng thời xây dựng các đơn vị chuyên môn theo định hướng lâm sàng xuất sắc, nâng cao năng lực của từng khoa, phòng và đội ngũ bác sĩ. Qua đó, những tiến bộ kỹ thuật được đưa vào thực hành điều trị, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Chăm sóc toàn diện, lấy con người làm trung tâm

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết một ca điều trị thành công không dừng lại ở giai đoạn người bệnh thực hiện xong phẫu thuật mà kéo dài trong suốt hành trình hồi phục và chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Chăm sóc toàn diện, lấy con người làm trung tâm cho mọi hoạt động, nơi đội ngũ y tế luôn đồng hành cùng người bệnh trong suốt hành trình từ tầm soát, chẩn đoán sớm, điều trị chuyên khoa đến phục hồi chức năng và theo dõi sau xuất viện.

Thạc sĩ điều dưỡng Đoàn Thị Kim Thoa, Giám đốc Điều dưỡng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, giới thiệu mô hình điều dưỡng trưởng thăm bệnh ẢNH: H.M

Tại phiên điều dưỡng, thạc sĩ điều dưỡng Đoàn Thị Kim Thoa, Giám đốc Điều dưỡng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, giới thiệu mô hình điều dưỡng trưởng thăm bệnh kết hợp công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Từ tháng 7.2026, mô hình được mở rộng đến 8 khoa nội trú, ghi nhận 873 lượt thăm trên 596 người bệnh, phát hiện 359 vấn đề cần giải quyết, trong đó 98,3% được xử lý trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, tỷ lệ người bệnh hiểu kế hoạch điều trị và chăm sóc tăng từ 77,4% lên 100%. Mô hình giúp điều dưỡng chủ động nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh và cải thiện trải nghiệm người bệnh.