Cá tính riêng của nhà thiết kế thời trang Việt thu hút sao quốc tế

Ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế tìm đến nhà thiết kế VN

Tại LHP Cannes diễn ra từ 12 - 23.5 vừa qua, hàng loạt ngôi sao điện ảnh, hoa hậu đã xuất hiện trên thảm đỏ trong trang phục của nhà thiết kế Việt: diễn viên Samadhi Zendejas (Mexico), Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 Isabella Menin (Brazil), Hoa hậu Thế giới 2023 Krystyna Pyszková (CH Czech), diễn viên Châu Dã (Trung Quốc), ngôi sao truyền hình Hofit Golan (Israel)… Trang phục mà những ngôi sao này chọn được cắt may kỳ công bởi các nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa, Phan Huy, Phạm Đăng Anh Thư…

Trước đó, minh tinh Jennifer Garner đã diện thiết kế từ thương hiệu Cong Tri dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2026. Ngôi sao điện ảnh Meryl Streep trong trang phục từ BTS Lãnh Mỹ A của nhà mốt Việt dự hoạt động quảng bá "bom tấn" Yêu nữ thích hàng hiệu 2. Rapper Cardi B mặc thiết kế đính pha lê của NTK Đỗ Long lên sân khấu Little Miss Drama Tour.

NTK Lê Thanh Hòa chuẩn bị trang phục cho Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 Isabella Menin dự LHP Cannes 2026 nguồn: NTK cung cấp

NTK Lê Thanh Hòa (người được nhiều ngôi sao như Lưu Diệc Phi, Miranda Lambert, Bella Thorne… lựa chọn) cho rằng điều khiến ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế tìm đến các nhà NTK VN nằm ở việc thời trang Việt hiện đã có bản sắc và tiếng nói riêng rõ ràng hơn trước. "Các NTK VN, đặc biệt là thế hệ hiện tại, không chỉ tập trung làm đẹp mà còn chú trọng vào kỹ thuật couture, xử lý thủ công và kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại. Đó là điều thị trường quốc tế rất quan tâm", anh chia sẻ.

Cardi B diện thiết kế của Đỗ Long tại Little Miss Drama Tour ở Mỹ hồi tháng 2.2026

Còn NTK Đỗ Long (người đứng sau nhiều trang phục ấn tượng của Cardi B, Nicole Scherzinger, Teyana Taylor, Rita Ora…) chia sẻ: "Trước đây khi nói đến thảm đỏ quốc tế, người ta thường nghĩ ngay đến những thương hiệu lớn ở châu Âu hoặc Mỹ. Nhưng hiện tại, các nghệ sĩ quốc tế và ê kíp stylist của họ cởi mở hơn rất nhiều. Họ tìm kiếm những thiết kế có cá tính riêng, có kỹ thuật tốt và đủ khác biệt để tạo dấu ấn giữa rất nhiều hình ảnh xuất hiện mỗi ngày". Anh cho rằng khi một thiết kế đủ tốt, hình ảnh đủ thuyết phục và thương hiệu làm việc chuyên nghiệp, khoảng cách địa lý không còn là rào cản quá lớn.

Với các NTK, việc nhiều ngôi sao quốc tế lựa chọn thiết kế của mình không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn cho thấy các NTK Việt hoàn toàn có khả năng cạnh tranh bằng chính bản sắc, chất lượng và tinh thần sáng tạo của mình trên thị trường quốc tế.

Mở ra cơ hội kết nối toàn cầu

NTK Lê Thanh Hòa cho hay: "Trước đây, nhiều người có thể chưa biết đến thời trang VN, nhưng khi các nghệ sĩ, stylist hay tạp chí quốc tế bắt đầu nhắc đến các NTK Việt nhiều hơn, đó là tín hiệu cho thấy chúng ta đang dần được công nhận bằng năng lực thực sự. Điều này cũng mở ra rất nhiều cơ hội mới về thị trường, khách hàng quốc tế và những kết nối mang tính toàn cầu cho các thương hiệu Việt".

Hoa hậu Thế giới 2023 Krystyna Pyszková chọn đầm Lê Thanh Hòa dự thảm đỏ LHP Cannes 2026

Ngôi sao được đề cử Oscar 2026 Teyana Taylor chọn thiết kế của Đỗ Long tại sự kiện ở California (Mỹ) hồi tháng 1.2026 nguồn: AFP

Bên cạnh những yếu tố trên, NTK Đỗ Long cho rằng những lần hợp tác giúp thương hiệu của mình có thêm kinh nghiệm trong cách làm việc với ê kíp quốc tế, từ quy trình trao đổi, xử lý sản phẩm, kiểm soát hình ảnh đến cách bảo vệ tinh thần thương hiệu.

Đi kèm những cơ hội ấy là không ít thách thức với các NTK Việt. "Thách thức đầu tiên là tiêu chuẩn quốc tế rất cao. Mỗi sản phẩm phải thật sự chỉn chu, không chỉ đẹp trên hình ảnh mà còn phải hoàn thiện tốt khi nhìn bằng mắt thật. Thách thức thứ hai là tính cạnh tranh. Một stylist quốc tế có rất nhiều lựa chọn từ các thương hiệu lớn trên thế giới, nên để họ chọn mình, thiết kế phải có điểm riêng và thương hiệu phải đủ chuyên nghiệp", NTK Đỗ Long cho hay.

Từ kinh nghiệm cá nhân, NTK Lê Thanh Hòa chia sẻ: "Tôi nghĩ thách thức lớn nhất của các NTK Việt hiện nay là làm sao giữ được ADN và tinh thần riêng của mình trong quá trình hội nhập quốc tế. Vì nếu chỉ chạy theo xu hướng thế giới, chúng ta sẽ rất dễ bị mờ nhạt. Nhưng nếu biết cân bằng giữa tinh thần VN, kỹ thuật thủ công và tư duy thời trang hiện đại, đó lại chính là lợi thế rất đặc biệt của thời trang VN trên thị trường toàn cầu".