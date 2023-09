Hơn 100 quan chức, công an, bộ đội... vi phạm nồng độ cồn

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 388 nêu rõ, trong 9 tháng năm 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ năm trước.



Cả trăm quan chức, công an, bộ đội... vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn chưa được giải quyết; vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra, ý thức chấp hành về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt; cá biệt, có một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, đã bị xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ KIẾN TRẦN

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn, Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT cải tạo ngay các "điểm đen", đường tránh nạn, biển cảnh báo, chỉ dẫn… Đồng thời, giao Bộ Công an thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là về kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp, xin xỏ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, ngoài các chuyên đề, kế hoạch của lực lượng CSGT công an các địa phương, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác, trong đó có lực lượng của Văn phòng Bộ Công an, Cục CSGT, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với công an các địa phương tổng kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó có chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy, nồng độ cồn.

Tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn: 'Chỉ có uống 1 ly bia thôi'

Theo Cục CSGT, với tinh thần xử lý không ngoại lệ, không vùng cấm, sau gần 1 tháng thực hiện kế hoạch, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo… và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm.

Lực lượng CSGT cho hay sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trên tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ KIẾN TRẦN

Cục CSGT cho hay, trong thời gian tới, các tổ công tác của Bộ Công an sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không ngoại lệ, không tác động, xin xỏ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.