Cả trăm tấm lưới B40 rào chắn cao tốc Bắc - Nam bị cắt trộm

Ngày 12.1, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Cao Siêu (23 tuổi, ngụ xã Diễn Thành, H.Diễn Châu), để điều tra hành vi cắt trộm các tấm lưới bảo vệ đường cao tốc Bắc - Nam.



Nguyễn Cao Siêu và phương tiện đi cắt trộm hệ thống bảo vệ cao tốc C.A

Trước đó, một doanh nghiệp thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An) trình báo với Công an H.Diễn Châu về việc hệ thống an toàn giao thông của đường cao tốc đoạn qua xã Diễn Quảng (H.Diễn Châu) là các tấm lưới B40 liên tiếp bị kẻ gian cắt trộm. Đây là hệ thống hàng rào thép nhằm bảo vệ và không cho người đi bộ, gia súc vào cao tốc.

Qua điều tra, công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Cao Siêu khi nam thanh niên này đang vận chuyển các tấm lưới cắt trộm đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm này khai đã sử dụng xe máy mang biển số giả, kéo theo xe lôi rồi dùng kìm cộng lực cắt trộm các tấm lưới B40 trong hệ thống rào chắn cao tốc. Sau khi trộm, Siêu bỏ lưới lên xe lôi rồi kéo đi bán phế liệu, lấy tiền tiêu xài.

Hệ thống lưới B40 bảo vệ đường cao tốc Bắc - Nam bị cắt trộm C.A

Chỉ trong thời gian ngắn, Siêu đã cắt trộm 100 tấm lưới B40, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Vụ việc cắt trộm hệ thống lưới bảo vệ cao tốc đang được công an mở rộng điều tra.