Các chủ ghe 'chặt chém' giữa lũ lịch sử ở Huế: Công an vào cuộc xử lý

"Hét giá" khi người dân "oằn mình" giữa lũ lịch sử

Những ngày mưa lũ lịch sử ở Huế không chỉ thử thách sức chịu đựng của người dân mà còn là phép thử đối với đạo đức xã hội và lòng nhân ái. Đáng tiếc, bên cạnh hình ảnh hàng ngàn người dũng cảm giúp đỡ nhau, đã xuất hiện tình trạng một số chủ ghe, đò "chặt chém" dịch vụ chở người.

Nhìn lại những ngày Huế bị nước lũ bủa vây, chiếc đò là phương tiện duy nhất để người dân có thể ra được bên ngoài. Nhân cơ hội này, một số chủ ghe, xuồng lại "hét giá" phi lý. Các chuyến di tản ngắn ngủi bị đội giá lên tới vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu đồng, mức giá nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều gia đình đang lâm vào cảnh khó khăn.

Dịch vụ ghe thuyền trong những ngày Huế ngập lụt ẢNH: TRẦN HỒNG

Anh Hà Văn Sơn (32 tuổi, người dân ở P.Vỹ Dạ) nhớ lại, sáng 27.10, mưa trắng trời, nhà anh nước dâng lên gần đến bếp, con nhỏ bị ốm, sốt cao. Dù đã dự trữ thức ăn cho cả tuần, nhưng trong tình huống khẩn cấp đó, anh phải tìm mọi cách để ra bên ngoài. Lội bộ khoảng 400 m, anh gặp được chiếc ghe dịch vụ chào mời. Hỏi giá, người này báo 1 triệu đồng với quãng đường hơn 2 km, anh cũng phải ngậm ngùi rút ví.

Không chỉ có câu chuyện của anh Sơn, mà trong những ngày mưa lũ, ngoài những hình ảnh ấm lòng của các đội cứu trợ, lực lượng chức năng cứu người thì trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều thông tin và hình ảnh đã lan truyền về tình trạng một số chủ ghe, đò và dịch vụ lấy giá phi lý các chuyến cứu hộ, di tản.

Đáng nói, có thông tin phản ánh ngay cả các đoàn thiện nguyện đến cứu trợ cũng bị các chủ phương tiện tự phát này "chặt chém".

CSGT áp dụng biện pháp "linh hoạt" để xử lý

Ngay sau đó lực lượng CSGT TP.Huế đã khẩn trương vào cuộc rà soát, tuyên truyền. Ngày 31.10, trao đổi với PV Thanh Niên về sự việc, đại diện Phòng CSGT TP. Huế cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng CSGT đã trực tiếp xuống các khu vực trọng yếu, gặp gỡ các chủ ghe thuyền. Ban đầu, CSGT tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền để các chủ ghe không "chặt chém", hơn hết cần phải đồng hành cùng người dân trong giai đoạn mưa lũ.

Lãnh Phòng CSGT, Công an TP.Huế trực tiếp nhắc nhở các chủ ghe ẢNH: TRẦN HỒNG

Đại diện CSGT cũng thừa nhận chưa có chế tài trực tiếp để xử phạt hành vi "chặt chém giá" trong tình huống này. Tuy nhiên, nếu các chủ ghe vẫn tiếp tục vi phạm, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các quy định liên quan đến an toàn giao thông đường thủy và phương tiện tự phát để xử lý.

Các chế tài được nhắc đến bao gồm: xử lý việc ghe xuồng lưu thông không đảm bảo an toàn; kiểm tra việc trang bị áo phao cho người đi và người lái; kiểm tra bằng lái và việc đăng ký phương tiện...

Đây là một biện pháp "linh hoạt" của lực lượng chức năng nhằm gián tiếp kiểm soát và răn đe hành vi trục lợi, buộc các chủ phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông đường thủy, qua đó góp phần chấn chỉnh tình trạng lợi dụng thiên tai để trục lợi bất chính.

Đến hôm nay 31.10, tại nội đô TP.Huế đã tạnh ráo, lực lượng xung kích đang cùng người dân dọn bùn sau lũ. Tuy nhiên, nhiều vùng trũng vẫn đang ngập sâu. Lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên cơ sở đang hoạt động hết sức để hỗ trợ các đoàn thiện nguyện và người dân.