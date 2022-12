Các chuyên gia công nghệ-marketing chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận Gen Z trong tuyển sinh

Chiều mai (8.12), Báo Thanh Niên sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ với lãnh đạo, đại diện các trường ĐH, CĐ khu vực phía nam để triển khai Chương trình Tư vấn mùa thi 2023 cùng những hoạt động hỗ trợ mùa thi năm 2023.

Báo Thanh Niên sẽ công bố chuỗi 7 chương trình tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ tuyển sinh sẽ tổ chức trong năm 2023.

Đây sẽ là buổi gặp gỡ với đại diện các cơ sở giáo dục đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong nhiều năm qua.

Trong khuôn khổ buổi gặp sẽ có tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề "Tiếp cận Gen Z trong tuyển sinh - Góc nhìn từ chuyên gia marketing, công nghệ và truyền thông".

Những người làm công tác tuyển sinh sẽ có dịp chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận lứa học sinh thế hệ Gen Z trong tuyển sinh từ góc nhìn của các chuyên gia marketing, công nghệ và truyền thông như: ông Bùi Quang Tinh Tú, ông Lê Đình Hiếu, chuyên gia Hạnh Lê và bà Hà Lâm Tú Quỳnh.

Trong đó, ông Bùi Quang Tinh Tú hiện là Giám đốc phát triển của JobHopin -nền tảng tuyển dụng thông minh bằng công nghệ AI. Ông cũng là nhà sáng lập của UAN-cộng đồng marketing và truyền thông với hơn 50.000 thành viên. Ông Tú từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại Gojek Việt Nam, MuaBanNhaDat.vn, CEO cho Marry Network, Head of Search tại Lazada...





Ông Lê Đình Hiếu là nghiên cứu sinh chuyên về chuyển đổi số giáo dục tại ĐH Johns Hopkins (Mỹ). Ông tốt nghiệp thủ khoa ngành kinh tế tại ĐH UCLA (University of California); thạc sĩ nghiên cứu khởi nghiệp giáo dục tại ĐH Pennsylvania; đang theo học chương trình quản lý và lãnh đạo giáo dục tại ĐH Harvard. Năm 2016, ông được bình chọn là 1 trong 30 nhà lãnh đạo trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam theo Tạp chí Forbes Vietnam.

Chuyên gia Hạnh Lê là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành PMAX (doanh nghiệp chuyên về giải pháp marketing toàn diện). Chuyên gia này từng có 4 năm làm việc tại Lazada, trải qua nhiều vị trí từ Head of Campaign, Head of Mobile, Digital Marketing Manager...

Bà Hà Lâm Tú Quỳnh là Giám đốc quan hệ công chúng và truyền thông, phụ trách Việt Nam của Google Châu Á-Thái Bình Dương.

Với phần chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận Gen Z trong tuyển sinh tại buổi gặp gỡ triển khai chương trình Tư vấn mùa thi và các hoạt động hỗ trợ mùa thi năm 2023, Báo Thanh Niên mong muốn góp thêm những ý tưởng và gợi mở các giải pháp mới trong hoạt động tuyển sinh thời gian tới.