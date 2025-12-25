Các cơ quan quản lý Bộ Công thương yêu cầu báo cáo vụ ngừng cung cấp khí

Theo đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, sau khi có tiếp nhận phản ánh liên quan việc cung ứng nguồn khí CNG, cơ quan này đã và đang tiến hành xác minh thông tin. Trước mắt, Cục đã yêu cầu PV GAS và các doanh nghiệp liên quan phải gửi báo cáo về Bộ Công thương để phục vụ công tác rà soát, đánh giá tình hình, xem xét xử lý.

Cũng theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, năm nay, thị trường khí thế giới diễn biến khá ổn định, đặc biệt, giá cả có xu hướng giảm nhiều hơn là tăng. Thế nên, không xuất hiện dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung ở tầm quốc tế.

Tại thị trường Việt Nam, nguồn cung khí hiện phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu. Riêng mặt hàng khí thiên nhiên phục vụ sản xuất CNG, Bộ Công thương không quản lý cung - cầu theo cơ chế như thị trường xăng dầu, tức là không áp hạn ngạch nhập khẩu. Thế nên, giá cả và sản lượng cung ứng được xác lập trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng giữa các doanh nghiệp và theo diễn biến thị trường.

Nhân viên vận hành chuẩn bị nạp CNG vào xe buýt ẢNH: KMN

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan đến nguy cơ gần 500 xe buýt và hàng trăm doanh nghiệp có thể phải tạm dừng hoạt động do bị gián đoạn nguồn cung khí CNG, theo thông tin từ Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam (Khí miền Nam - KMN) phản ánh. Ủy ban cũng đang khẩn trương rà soát hồ sơ vụ việc, phối hợp với các đơn vị liên quan để có hướng xử lý phù hợp.

Thông tin trước đó, ngày 18.12, PV GAS D có công văn 803 gửi KMN thông báo sẽ ngừng giao nhận khí theo các hợp đồng hết hiệu lực từ 24 giờ ngày 31.12.2025, đồng thời PV GAS D đề nghị KMN chủ động phương án nhiên liệu thanh thế để không bị ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng.

Kế đó, như thông tin Thanh Niên đưa, KMN có thông cáo báo chí cho rằng, việc ngừng cung cấp khí CNG sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực (thép, kim loại, gạch men…) tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, thậm chí dừng hoạt động do bị cắt nguồn khí CNG.

Cùng với đó, KMN cũng cảnh báo gần 500 xe buýt chạy bằng CNG đang phục vụ khoảng 80.000 lượt hành khách mỗi ngày tại TP.HCM cũng có khả năng phải tạm dừng khai thác nếu không có giải pháp thay thế kịp thời.

Tuy nhiên, trong chiều 25.12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng) khẳng định, mọi hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn diễn ra bình thường và sẽ không có nguy cơ xe buýt chạy bằng CNG phải ngưng hoạt động do thiếu khí.



Theo Trung tâm GTCC, hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG của TP.HCM đang hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Sở Xây dựng đã có văn bản gửi PV GAS đề nghị hỗ trợ cân đối, đảm bảo nguồn cung ổn định, duy trì mức giá hợp lý tương đương giai đoạn trước tháng 4, tạo điều kiện cho các đơn vị ký hợp đồng dài hạn. Đồng thời, việc này cũng đã được Sở báo cáo UBND TP.HCM và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam.