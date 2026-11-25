Lối vào trụ sở CIA tại McLean (bang Virginia, Mỹ) ảnh: reuters

Reuters hôm nay 25.11 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ vụ xâm nhập mạng tại một số cơ quan tình báo Mỹ đã gây ảnh hưởng đến hệ thống phân tích tình báo nguồn mở, chỉ mạng máy tính được sử dụng để tìm kiếm, khai thác thông tin tình báo từ các nguồn công khai.

Vẫn chưa rõ những thông tin nào đã bị lộ, nhưng nguồn tài liệu mật vẫn an toàn, theo các nguồn thạo tin. Không dừng lại ở đó, một số thông tin tại các cơ quan chính phủ khác của Mỹ cũng được cho đã bị lộ.

Một nguồn thạo tin cho hay vấn đề đã được giải quyết.

Tình báo nguồn mở có thể bao gồm những kho dữ liệu thương mại khổng lồ, nội dung mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh và những tài liệu trên mạng khác.

Đa số thông tin dạng này được công khai, nhưng cũng có thể bao gồm các nguồn do phía nhà dữ liệu thương mại bán ra.

Các cơ quan tình báo cũng có thể sử dụng số dữ liệu trên cùng với những nguồn tình báo khác để đưa ra các phân tích, nhận định.

Trước câu hỏi của phía báo giới, đại diện ODNI cho biết vụ tấn công mạng không làm gián đoạn các năng lực hoạt động thiết yếu của cơ quan. Còn CIA từ chối bình luận.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ gây gián đoạn hoạt động tại Mỹ, trong đó có thể kể đến việc mạng nội bộ bảo mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã ngừng hoạt động trong nhiều ngày.

Một vụ xâm nhập mạng cũng được phát hiện tại Bộ Nông nghiệp Mỹ. Hai vụ xâm nhập khác tại Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng vừa được công bố, trong khi Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa Mỹ gần đây cũng bị ảnh hưởng bởi các sự cố an ninh mạng.