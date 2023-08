Các đèo đang sửa chữa, du khách đến Đà Lạt bằng đường nào dịp lễ 2.9?

Chiều ngày 28.8, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản gửi Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan về phương án tổ chức giao thông trên đèo Bảo Lộc, đèo Mimosa trong dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay.

Dịp lễ 2.9, đèo Mimosa (hiện đang sửa chữa) vẫn là một trong những đường chính vào ra TP.Đà Lạt G.B

Theo đó, từ 6 giờ ngày 1.9 đến 20 giờ ngày 4.9 sẽ cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu thông. Trong khung giờ trên, các phương tiện này ra vào TP.Đà Lạt theo hướng QL 27 - đường ĐT 725 về xã Tà Nung hoặc QL 27 - QL 20 qua đèo Dran về Trại Mát (P.11).

Tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng, tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông linh hoạt, tùy thời điểm cho tất cả các loại xe (trừ xe tải có tải trọng toàn bộ lớn hơn 20 tấn) theo chiều lên Đà Lạt khi đèo Mimosa bị ùn tắc, lưu thông qua đường nội bộ Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trong khi đó, đối với đèo Bảo Lộc, từ 10 giờ đến 17 giờ các ngày 1 và 2.9 sẽ cấm xe tải có tải trọng toàn bộ xe trên 20 tấn (vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá…) lưu thông chiều lên theo hướng từ H.Đạ Huoai đi TP.Bảo Lộc và chiều xuống từ 14 giờ đến 20 giờ các ngày 3 và 4.9.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo CSGT, công an các địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; bố trí các điểm chốt trực (tại vòng xoay Liên Khương, điểm rẽ vào hầm chui cao tốc Liên Khương - Prenn vào KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, vòng xoay Điện lực Lâm Đồng) để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời thuê, bố trí 2 xe cứu hộ trực 24/24 trong các ngày từ 1.9 đến hết ngày 4.9 tại 2 khu vực giữa đèo Mimosa và đèo Bảo Lộc để xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra.

Đèo Bảo Lộc sẽ cấm xe tải hơn 20 tấn theo khung giờ trong dịp lễ 2.9 G.B

Từ đầu tháng 2 năm nay, đèo Prenn đóng cửa thi công nâng cấp, mở rộng, các phương tiện ra vào TP.Đà Lạt từ hướng QL 20 chủ yếu qua đèo Mimosa và đường nội bộ KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm (riêng đường này cấm xe tải); các ngã đường khác vẫn lưu thông bình thường.

Dịp lễ 2.9 năm nay, đèo Prenn vẫn đóng cửa vì thi công chưa xong nên người dân, du khách vẫn lưu thông như cũ khi vào ra TP.Đà Lạt (trừ một số phương tiện bị cấm theo các khung giờ, các ngày cụ thể như nói ở trên).