Các điều kiện để bỏ thi tuyển lớp 10

Phụ huynh H.V.Đ, con đang học lớp 8 và lớp 9, Trường THCS Lý Thánh Tông, P.Chánh Hưng, TP.HCM, cho biết chứng kiến con gái lớn học hành căng thẳng, còn 2 tuần nữa là thi vào lớp 10 thì rất xót ruột. Tuy nhiên ông H.V.Đ nói: "Tôi đang băn khoăn là nếu xét tuyển vào lớp 10, thì có công bằng giữa các địa phương của TP.HCM không, khi mà chất lượng trường THPT ở các khu vực chênh lệch nhau nhiều. Nếu xét tuyển theo "vị trí gần nhà", theo nơi cư trú, thì thiệt thòi cho những bạn này không (khi mà sức học của các bạn này nếu thi tuyển lớp 10, có thể tranh suất ở trường khác). Do đó, TP không nên bỏ hẳn thi tuyển vào lớp 10, vẫn nên giữ thi tuyển để tranh suất vào những trường chất lượng cao, trường có nhu cầu cao của học sinh (HS), còn lại thì xét tuyển, giống như việc chúng ta đang thực hiện khi HS vào lớp 6".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước nay thường tạo áp lực lớn với học sinh, căng thẳng với phụ huynh, nhất là ở các trường tốp đầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Duy Linh, phụ huynh có con đang học lớp 11, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm, TP.HCM, cho rằng thi tuyển sinh là cách công bằng nhất để đảm quyền lợi của HS, cũng là đảm bảo để các trường THPT tuyển chọn được HS có nguyện vọng, phù hợp với định hướng phát triển của mỗi nhà trường. Đồng thời, ông Linh cho rằng để bỏ thi tuyển vào lớp 10, điều kiện lý tưởng là TP cần phải xây dựng thêm nhiều trường THPT. Tiếp đó, là chất lượng các trường THPT phải đồng đều, ngang bằng nhau. Còn lại, nếu vẫn còn có sự chênh lệch chất lượng cơ sở vật chất - chất lượng đào tạo giữa các trường ở các khu vực thì việc HS thi tuyển lớp 10 vào những trường điểm chuẩn luôn ở tốp đầu là cần thiết, tạo động lực cố gắng cho những HS có ước mơ, khát vọng học tập và cho thấy sự công bằng hơn trong giáo dục.

Ở một góc nhìn khác, thạc sĩ Trần Xuân Diệu, vừa là một phụ huynh tại TP.HCM cũng là Giám đốc kiêm đồng sáng lập Công ty tư vấn du học RAB Consulting, cho rằng: "Công bằng hay không, thì không thể thể hiện qua việc có thi hay bỏ thi vào lớp 10. Đó chỉ là phần ngọn. Nếu mà ngay từ đầu, quan điểm tiếp cận giáo dục, đầu tư vào giáo dục, nguồn lực của đa số các bậc ba mẹ và các địa phương là gần như ngang bằng với nhau, ai cũng nghĩ "trường tốt nhất là trường gần nhà nhất" thì câu chuyện đã khác".

Theo bà Diệu, cần phân luồng HS, không phải để chọn trường giỏi - trường dở, mà để chọn đúng định hướng nghề nghiệp, học tập của các em.