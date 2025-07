'Các đoàn viên hỗ trợ nên tôi đã hoàn tất hồ sơ nhanh chóng'

Sáng 7.7, tại Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi (trước đây là huyện đảo Lý Sơn), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặc khu Lý Sơn đã ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kế hoạch triển khai của T.Ư Đoàn nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công tại cơ sở, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Đoàn viên, thanh niên ở Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: MAI BÌNH

Anh Lê Mai Bình, Bí thư Đoàn Đặc khu Lý Sơn cho biết đội hình tình nguyện gồm 10 đoàn viên, thanh niên sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công của đặc khu. Các đoàn viên sẽ đảm nhiệm nhiều phần việc cụ thể như: hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tạo lập tài khoản định danh điện tử cá nhân, cũng như thao tác trên Cổng dịch vụ công quốc gia và địa phương.

"Các đoàn viên còn trực tiếp hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thanh toán trực tuyến và đăng ký tài khoản công dân điện tử…", anh Bình nói.

Ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Lý Sơn trong buổi sáng cùng ngày, không khí làm việc diễn ra nhộn nhịp nhưng trật tự. Người dân đến làm thủ tục hành chính được đoàn viên hướng dẫn tận tình, giúp rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót khi thao tác trên các thiết bị điện tử.

Ông Lê Chín vui mừng khi cầm giấy chứng thực trên tay, sau khi được đoàn viên thanh niên hỗ trợ làm thủ tục hành chính ẢNH: MAI BÌNH

Ông Lê Chín (ở thôn Tây An Hải, Đặc khu Lý Sơn) cho biết: "Sáng nay tôi đến trung tâm để làm thủ tục chứng thực chữ ký. Do chưa quen sử dụng máy tính nên ban đầu tôi cũng khá lúng túng. May mắn là có các đoàn viên ở đây hỗ trợ nên tôi đã hoàn tất hồ sơ nhanh chóng".

Không chỉ tại Lý Sơn, hoạt động này đang được triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi. Chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng kế hoạch của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.

Đến hỗ trợ tại nhà khi người dân có nhu cầu

Theo chị Thanh, từ ngày 7 – 11.7, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chỉ đạo đồng loạt các cơ sở Đoàn tại các xã, phường, đặc khu, khối cơ quan và doanh nghiệp trong tỉnh ra quân hỗ trợ chính quyền và người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

"Lực lượng thanh niên tình nguyện không chỉ tham gia hỗ trợ tại các Trung tâm hành chính công cấp xã, phường mà còn triển khai các hoạt động lưu động tại khu dân cư, thậm chí đến tận nhà dân khi người dân có nhu cầu", chị Thanh thông tin.

Các đoàn viên thanh niên ở Quảng Ngãi giúp người lớn tuổi khi đến làm thủ tục hành chính ẢNH: HẢI PHONG

Bên cạnh các nhiệm vụ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và thao tác trên Cổng dịch vụ công, đoàn viên thanh niên còn được phân công thực hiện một số công việc hành chính cơ bản phù hợp với quy định và năng lực. Cụ thể, đội hình sẽ hỗ trợ cán bộ, công chức trong việc nhập liệu hệ thống, sắp xếp và số hóa hồ sơ hành chính, rà soát danh mục dữ liệu phục vụ triển khai chính quyền số.

Hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện không chỉ góp phần giảm tải cho bộ máy hành chính cơ sở mà còn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của người dân, nhất là tại các vùng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận kỹ thuật số như hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Đoàn viên thanh niên tận tình giúp đỡ người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: HẢI PHONG

"Qua hoạt động này, thanh niên không chỉ đóng vai trò là lực lượng xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mà còn là cầu nối đưa chính sách và dịch vụ công đến gần hơn với người dân", chị Thanh nhấn mạnh.

Chương trình triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung trọng tâm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 do T.Ư Đoàn phát động. Qua đó, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ngay từ cấp cơ sở.