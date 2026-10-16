Các hãng bay khai thác Cảng hàng không Quảng Trị như thế nào?

Việc thu hút các hãng bay, phát triển du lịch và logistics sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định cơ hội phát triển của Cảng hàng không Quảng Trị.









Hiện trạng Cảng hàng không Quảng Trị hôm nay ẢNH: THANH LỘC

Các hãng lớn đều ký kết tham gia khai thác sân bay mới

Tại lễ ký kết hợp tác, đại diện các hãng hàng không đã đề xuất những hướng đi nhằm khai thác tiềm năng của sân bay mới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc điều hành Vietravel Airlines, cho biết hãng cam kết tiên phong khai thác chuyến bay tại Cảng hàng không Quảng Trị. Trước mắt, hãng định hướng kết nối sân bay với các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, đồng thời phối hợp doanh nghiệp du lịch triển khai quảng bá, tiếp thị và khuyến mãi để thu hút hành khách. Việc mở đường bay cần sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương để tạo nguồn khách ổn định.

Các hãng hàng không ký nhiều cam kết hợp tác với tỉnh Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Nguyễn Bá Toán, Phó tổng giám đốc Vietjet Air, cũng thông tin hãng dự kiến lên kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa đến Cảng hàng không Quảng Trị ngay trong năm 2027. Theo ông Toán, địa phương có tiềm năng du lịch với các sản phẩm tham quan hang động, khám phá thiên nhiên và du lịch mạo hiểm. Hãng sẽ xây dựng kế hoạch đường bay cụ thể, đồng thời đề xuất tỉnh chuẩn bị hạ tầng để hướng tới khả năng khai thác quốc tế.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways, ông Phan Xuân Trung, Giám đốc Kinh doanh và Kế hoạch, khuyến nghị, Quảng Trị cần phát triển đồng bộ hệ thống lưu trú, vui chơi, giải trí để tăng sức hấp dẫn và khả năng chi tiêu của du khách. Ông cũng kỳ vọng có thể kết nối các đường bay hiện có với điểm đến Quảng Trị trong tương lai.

Cảng hàng không Quảng Trị nằm giữa hai sân bay Đồng Hới và Phú Bài (TP.Huế). Ngày 15.10, Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại sân bay. Cùng ngày, tỉnh Quảng Trị ký thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với ba hãng bay gồm Vietjet Air, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways, hướng tới đưa tàu bay đến khai thác trong thời gian tới.

Động thái này mở ra những bước chuẩn bị ban đầu cho hoạt động khai thác sân bay, đồng thời đặt ra câu hỏi về cơ hội phát triển của Cảng hàng không Quảng Trị khi hai sân bay Đồng Hới và Phú Bài đã hoạt động ở 2 phía.

Thêm lựa chọn đi lại cho hành khách

Cảng hàng không Quảng Trị nằm trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt, có quy mô hơn 316 ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỉ đồng. Khởi công từ tháng 7.2024, dự án đến đầu tháng 10.2026 đạt hơn 80% khối lượng thi công. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%, nhà ga hành khách đạt hơn 80% và đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%.

Theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7.2026, sân bay được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Công suất thiết kế đạt khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cảng hàng không Quảng Trị ra đời trong bối cảnh Cảng hàng không Đồng Hới đã khai thác từ tháng 5.2008 và đang triển khai nhà ga hành khách T2 với công suất thiết kế 3 triệu lượt khách nội địa mỗi năm. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có nhà ga T2 công suất thiết kế 5 triệu lượt khách mỗi năm, gồm 4 triệu khách nội địa và 1 triệu khách quốc tế.

Việc Cảng hàng không Quảng Trị hình thành giữa 2 sân bay này vừa tạo thêm lựa chọn đi lại cho hành khách, vừa đặt ra yêu cầu xác định thị trường, đường bay và nhóm khách hàng phù hợp để tránh phát triển thiếu hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương Quảng Trị cam kết đồng hành mạnh mẽ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương ẢNH: NGUYỄN PHÚC Tỉnh Quảng Trị là một trong số ít địa phương trên cả nước đang có hai sân bay. Nếu tận dụng hiệu quả 2 sân bay thì không gian phát triển không chỉ dừng lại ở việc đưa đón khách du lịch, mà còn phát triển lượng khách liên quan đến lĩnh vực hàng không, hoạt động vận tải, sửa chữa, nâng cấp máy bay. Quảng Trị cam kết hỗ trợ, đồng hành, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy đầu tư trên địa bàn, trong đó có lĩnh vực hàng không.



