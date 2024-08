Các hãng hàng không Việt đang sở hữu bao nhiêu máy bay?

Theo Cục Hàng không, tổng số máy bay các hãng hàng không Việt Nam có trong Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC) là 195 chiếc, giảm 36 máy bay so với cùng kỳ 2023.

Vietnam Airlines mới nhận thêm 1 máy bay thân rộng B787-10 trong tháng 7 ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tuy nhiên, hiện số máy bay đang khai thác trung bình khoảng 167 chiếc, giảm trung bình khoảng 51 chiếc so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tỷ lệ của tổng máy bay sử dụng trên tổng số máy bay có trong AOC của các hãng năm 2023 là 94,4% thì năm 2024 tỷ lệ này chỉ còn 85,6%.

Việc thiếu hụt máy bay số lượng lớn kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phải bảo dưỡng máy bay liên quan đến vấn đề động cơ của Airbus…

Để duy trì hoạt động, các hãng hàng không đã tìm mọi cách để bổ sung tàu bay, duy trì tải cung ứng, tuy nhiên việc này cũng đang gặp khó khăn do tình trạng thiếu tàu bay chung trên toàn thế giới.

Sau giai đoạn chật vật vì thiếu máy bay, hiện các hãng hàng không cũng đang tăng cường tìm kiếm và đàm phán thuê để bổ sung cho số lượng máy bay phải dừng khai thác.

Trong tháng 7.2024, các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung thêm 4 máy bay phục vụ giai đoạn cao điểm hè. Theo đó, Vietnam Airline nhận 1 máy bay thân rộng B787-10 và 1 máy bay A320.

Bamboo Airways nhận 1 máy bay A320, Vietravel Airlines nhận 1 máy bay A319.

Theo báo cáo, từ nay đến cuối năm 2024, Vietnam Airlines dự kiến nhận thêm 3 máy bay (gồm 2 tàu bay A320 và 1 tàu bay B787-10).

Vietjet Air dự kiến nhận 2 tàu bay Embraer E190 trong tháng 8.2024 để tăng cường khai thác đến Côn Đảo và đang đàm phán để thuê khoảng 7 - 9 tàu bay A321/A330.

Về mạng đường bay khai thác quốc tế, trong 6 tháng đầu năm 2024 có 63 hãng hàng không nước ngoài (gồm 4 hãng Việt Nam: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines) khai thác gần 160 đường bay quốc tế kết nối Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Mạng đường bay quốc tế đã khôi phục tương đương giai đoạn trước dịch Covid-19 và còn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới ở Trung Á, Ấn Độ, Úc…

Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết và khi bước vào giai đoạn nghỉ hè, các đường bay quốc tế đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt đều được các hãng hàng không khai thác với sản lượng và tần suất tăng cao.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 24 hãng hàng không khai thác 17 đường bay quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có 16 hãng hàng không khai thác 13 đường bay quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có 7 hãng hàng không khai thác 8 đường bay quốc tế…

Sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế đạt 20,3 triệu khách, tăng 38% cùng kỳ năm 2023 và xấp xỉ mức cùng kỳ năm 2019.

6 tháng đầu năm 2024, các hãng hàng không vận chuyển hơn 17,2 triệu khách nội địa, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2023. Do khó khăn về đội tàu bay nên các hãng phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa và đây là nguyên nhân khiến thị trường nội địa giảm so cùng kỳ 2023 và 2019.

Mặc dù vậy, các hãng vẫn duy trì mạng đường bay nội địa với 50 đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và 20 cảng hàng không trên cả nước.