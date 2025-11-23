Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Các lãnh đạo nói gì sau khi thông qua thỏa thuận khí hậu COP30?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/11/2025 11:32 GMT+7

Các nước dự hội nghị COP30 đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm tăng cường tài trợ cho các chương trình chống biến đổi khí hậu, cũng như đưa ra các sáng kiến mới.

Ngày 22.11 (giờ địa phương) tại thành phố Belem (Brazil), các bên dự Hội nghị lần thứ 30 Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã thông qua thỏa thuận khí hậu.

Theo thông cáo của Liên Hiệp Quốc, những điểm chính trong thỏa thuận này bao gồm nhất trí về các nguồn tài chính cho hành động khí hậu, khắc phục hậu quả và tăng cường thích ứng. Đồng thời, văn kiện cũng đưa ra những sáng kiến mới, và còn cam kết chống thông tin sai lệch về khí hậu.

Các lãnh đạo nói gì sau khi thông qua thỏa thuận khí hậu COP30? - Ảnh 1.

Phiên họp toàn thể hội nghị COP30 tại Brazil ngày 22.11

ẢNH: REUTERS

Sau 2 tuần đàm phán, thỏa thuận được thông qua đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ huy động ít nhất 1.300 tỉ USD toàn cầu mỗi năm cho các hành động khí hậu, đồng thời kêu gọi tăng cường tài trợ cho các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Văn kiện cũng đề cập 2 sáng kiến gồm “Chương trình tăng tốc toàn cầu” và “Sứ mệnh Belem đến 1,5”, nhằm đặt ra các điều khoản hỗ trợ các nước thực hiện NDC, hay đóng góp do quốc gia tự quyết định, và các kế hoạch thích ứng, hướng đến mục tiêu kiểm soát sự nóng lên toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Đáng chú ý, Liên Hiệp Quốc cho biết đây là lần đầu tiên hội nghị COP khẳng định yêu cầu cần giải quyết tình trạng thông tin sai lệch về khí hậu. Thỏa thuận cam kết thúc đẩy tính toàn vẹn thông tin, cũng như phản bác các quan điểm làm suy yếu những hành động dựa trên khoa học.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng COP30 đã mang đến những tiến triển, dù thừa nhận vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết.

Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago cho biết: “Tôi biết một số quý vị có những kỳ vọng lớn hơn vấn đề đang được thỏa thuận. Tôi xin khẳng định rằng tôi sẽ cố gắng không làm quý vị thất vọng trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình”.

Các lãnh đạo nói gì sau khi thông qua thỏa thuận khí hậu COP30? - Ảnh 2.

Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago trả lời báo chí

ẢNH: REUTERS

Ông Andre Correa do Lago thông báo lập ra 2 lộ trình tự nguyện, gồm ngăn chặn, giảm tình trạng phá rừng, và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch “theo cách công bằng, có trật tự và bình đẳng”, theo Al Jazeera.

Ủy viên khí hậu Liên minh châu Âu (EU) Wopke Hoekstra cho rằng các cam kết ở COP30 là bước tiến cực kỳ quan trọng theo đúng hướng, dù không hoàn hảo.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla viết trên mạng xã hội X rằng: “Hội nghị COP tại Belem củng cố và chứng minh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu lớn như chống biến đổi khí hậu”.

Ông Lý Cao, trưởng phái đoàn Trung Quốc tại COP30, nói với AFP rằng Trung Quốc hài lòng về kết quả hội nghị.

“Chúng tôi đã đạt được thành công trong một tình cảnh rất khó khăn. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế muốn thể hiện sự đoàn kết và nỗ lực chung để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu”, ông nói.

